「この量食べたのヤバすぎ」Snow Man・佐久間大介、好物紹介にファン驚愕「見てるだけで胃もたれしますwww」
Snow Manの佐久間大介さんは9月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。好物を紹介し、話題となっています。
【写真】Snow Man・佐久間大介の好物とは？
ファンからは「凄いボリューム」「脂すごっw」「見てるだけで胃もたれしますwww」「全部食べれるの?!」「この量食べたのヤバすぎ」「そんな細い身体で、、、」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「そんな細い身体で、、、」佐久間さんは「ちなみに『風を継ぐもの』発表された時、佐久間はここにいましたw」とつづり、4枚の写真を投稿。「ラーメン二郎 八王子野猿街道店 ２」を訪れた時の様子を載せました。佐久間さんは「アブラ過多ブラ」といういかにもジャンクそうなメニューを注文。見た目のインパクトも十分で、とてもボリュームがあることが分かります。
「ラーメン二郎亀戸店行ってきた」7月8日の投稿でも「ラーメン二郎亀戸店行ってきた」と報告し、実際に食べたラーメンの写真を公開していた佐久間さん。この時も「チャーシューのボリュームッ！」「ふへぇwwwすごい塊www」など、ボリューム感に驚きの声が寄せられました。今後の投稿にも注目したいですね。
