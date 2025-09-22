ÂçËã½ê»ý¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÂáÊá¡ª ¡ÖÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤Ê¤Î¤Ï¥Ê¥¼¡©
ºÇ¶á¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖËãÌô¼èÄùË¡¡×¤Ï¡ÖËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡¡×¤ÎÄÌ¾Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡ÖËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·Åº¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂçËã½ê»ý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ºá¾õ¤¬¡ÖÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎË¡²þÀµ¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÂçËã¼èÄùË¡¡×¡Ä¡Äµ¬À©ÌôÊª¤È¤·¤Æ¤ÎÂçËã¤Ë´Ø¤¹¤ë¶Ø»ß»ö¹à¤äÈ³Â§¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿Ë¡Î§
¡¦¡ÖÂçËãÁð¤ÎºÏÇÝ¤Îµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ä¡Ä¼ç¤Ë¡ÖÂçËãÁð¡×¤ÎÅ¬Àµ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤òÄê¤á¤¿Ë¡Î§
²þÀµ¸å¤ÎË¡Î§¤ÎÂè°ì¾ò¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÂè°ì¾ò¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢ÂçËãÁð¤ÎºÏÇÝ¤ÎÅ¬Àµ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¬À©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡¡Ê¾¼ÏÂÆó½½È¬Ç¯Ë¡Î§Âè½½»Í¹æ¡Ë¤ÈÁê¤Þ¤Ä¤Æ¡¢ÂçËã¤ÎÍôÍÑ¤Ë¤è¤ëÊÝ·ò±ÒÀ¸¾å¤Î´í³²¤òËÉ»ß¤·¡¢¤â¤Ä¤Æ¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£¡Ù
ÂèÆó¾ò¤ÎÂè°ì¡¦Æó¹à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçËãÁð¡×¤È¡ÖÂçËã¡×¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÂèÆó¾ò¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¡ÖÂçËãÁð¡×¤È¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¹¡¦¥µ¥Æ¥£¥Ð¡¦¥ê¥ó¥Í¤ò¤¤¤¦¡£
£²¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¡ÖÂçËã¡×¤È¤Ï¡¢ÂçËãÁð¡Ê¤½¤Î¼ï»ÒµÚ¤ÓÀ®½Ï¤·¤¿·Ô¤ò½ü¤¯¡£¡ËµÚ¤Ó¤½¤ÎÀ½ÉÊ¡ÊÂçËãÁð¤È¤·¤Æ¤Î·Á¾õ¤òÍ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½ü¤¯¡£¡Ë¤ò¤¤¤¦¡£¡Ù
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂçËãÁð¤È¤·¤Æ¤Î·Á¾õ¤òÍ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½ü¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÎÂçËã¼èÄùË¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçËã¼ù»é¤äÂçËã¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¤â¡ÖÂçËã¡×¤Ë´Þ¤á¤Æµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµ¸å¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬½ü³°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌôÊª¤È¤·¤Æ¤ÎÂçËã»ÈÍÑ¤¬°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊª¤È¤·¤Æ¤ÎÂçËã¤Ï¡ÖËãÌô¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ºáÌ¾¤Î°ã¤¤¤äË¡Î§¤ÎÉ½µ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌôÊªÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§°¤Éô ÏÂÊæ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ìô³ØÇî»Î¡¦Âç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡Ìô³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉô½õ¼ê¡¢ÊÆ¹ñ¥½¡¼¥¯¸¦µæ½êÇî»Î¸¦µæ°÷Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢ÌîÂç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤ë¡£ÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÇ¾²Ê³Ø¡¦°åÌôÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¡¢¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¢À¸³¶³Ø½¬¹ÖºÂ¤ä»ÔÌ±Âç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Éý¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°¤Éô ÏÂÊæ¡ÊÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦°åÌô¸¦µæ¼Ô¡Ë)
