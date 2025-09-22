「もう諦めてるの?」「求められてることをしないと」コロチキ・ナダル、R-1王者を一喝
23日のテレビ朝日系バラエティ番組『ロンドンハーツ』(毎週火曜23:15〜)では、「ナダル先生のタレント進路相談 悩める歴代R-1王者」を放送する。
『ロンドンハーツ』 ＝テレビ朝日提供
23日には、今後の仕事の方向性に悩むタレントとマネージャーに、ナダル先生が忖度なしでアドバイスをする企画第4弾「ナダル先生のタレント進路相談 悩める歴代R-1王者」を放送。前回同様助手としてウエストランド・井口も登場する。
今回ナダルに悩みをぶつけるのは、お見送り芸人しんいち、田津原理音、街裏ぴんくといった「R-1」グランプリ歴代王者の3名。ナダルは「王者なのに安定感がなく不安!!」とナダル節を炸裂されたと思いきや、「しっかり話を聞いていきたい」と珍しく真面目モードに。
街裏ぴんくから、「テレビの仕事が皆無……」というお悩みを寄せられると、ナダルは、「求められてることをしないと」としっかりアドバイス。さらに、「もっとがむしゃらになればよかった」と後悔する田津原に対しても「なにをもう諦めてるの?」と喝を入れる。そして、お見送り芸人しんいちは「失った信用を取り戻したい」と切実な悩みを話す。
『ロンドンハーツ』 ＝テレビ朝日提供
