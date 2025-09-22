まとうだけで高嶺の花に♡ お上品ガーリーな「ライラックカラーコーデ&アイテム」8選

今季は明るいパステルや肌をトーンアップさせるホワイトなどの“透明感カラー”が大本命！そこで今回は、甘さもありつつ凜とした大人っぽさのあるライラックカラーが主役の「コーデ＆アイテム」を8つお届けします。お上品ガーリーを演出できるライラックは、まさに女のコが盛れる色だからぜひ参考にしてみて♡

女みのあるシルエットやデザインを選べば、あなたも高嶺の花に♡

甘さがありつつ、凜としたオトナの色気も感じられるのがライラックのいいところ♡

遊び心たっぷりのデザインに振りきっても揺るがない品行方正なライラック。

Item “お上品ガーリー”に仕上がるアイテム

【a】レースロングニットワンピース 13,200円／RESEXXY

▶︎デコルテを飾るレースのお花に乙女心がキュン♡ 色っぽいのに品もある、ライラックだからできるうれしいギャップ。

【b】ハンドバッグ（26×22×19cm）18,150円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

▶︎透明感カラーは小物で散らすのも有効♡ ガーリー心を満たしてくれるハートのチャームもポイント。

【c】シアーローズモチーフレーススカート 7,920円／J1U by LA BELLE ETUDE（アンティローザ）

▶︎甘さを加速させるレース×スパンコール。透け感を生かして、パンツの上にレイヤードしても◎。

【d】アシンメトリーラッフルブラウス 8,800円／RESEXXY

▶︎シンプルでいて大胆なフリルブラウス。くすみのないライラックトップスは肌トーンが驚くほどにアップ。

【e】ノースリーブニットトップス 7,150円／COCO DEAL（ココ ディール）、サテンビスチエ 8,900円／mieya mieya

▶︎レイヤードコーデでしゃれ感もマシマシ。ツヤやかなサテンライラックがぷりあま♡

【f】リボンパンプス（9cm）59,400円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス）

▶︎オトナなピンヒールで瞬間しゃれ見え。甘〜いリボンもハイヒールでオトナ可愛くが淑女の心得。

【g】ニット帽 4,950円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）

▶︎ちゃめっけのあるニット帽は上品カラーで愛らしく。お顔まわりにこそ透明感カラーを少々♡

撮影／葛川栄蔵（hannah・モデル）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）

※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチ）、靴のヒールの高さは（●cm）で編集部調べです。