彼の印象に残りたい♡〈あざと可愛い褒め方〉を伝授！

恋愛において「褒めること」は、相手の心をつかむ大切なスキルです。特に男性は、褒められると、ストレートに自信やうれしさに繋がります。ただ、普通の褒め方をしても「ありがとう」という言葉で終わってしまいがち。そこで取り入れたいのが、少し小悪魔的で「あざと可愛い褒め方」です。 そこで今回は、「男性に刺さるあざと可愛い褒め方」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

小さな気配りに気づいてくれる

男性は、意外と「さりげない行動」を見てもらえるとうれしいものです。

例えば、ドアを開けてくれたときや重い荷物を持ってくれたときに、「頼りになるね」と微笑むだけで、彼はあなたの笑顔を忘れられなくなってしまうかも♡

ここで大切なのは、オーバーになりすぎず、少し甘めに伝えること。

「気づいてくれたんだ」と思わせるひと言が、男性の心をギュッとつかみます。

小さな行動を見逃さず褒めることで、2人の距離は自然に縮まりますよ。

内面を少し大げさに褒める

「今日の髪型いいね」など、外見を褒めるのはもちろん大事ですが、さらに刺さるのは「内面を少し大げさに褒めること」です。

例えば「頭の回転が速いね、尊敬する！」や「その考え方、めっちゃ素敵だと思う」といった言葉は効果的。

普段あまり言われない部分を褒められると、男性は「自分の本質をわかってくれている」と感じてあなたのことを特別視するでしょう。

ちょっと大げさかな？と思うくらいがちょうど良く、あざと可愛さが増すポイントです。

彼にしか言わない褒め言葉

一番効果的なのは、ほかの誰でもなく彼にしか言わない特別な褒め方です。

例えば、「〇〇くんにしか相談できないんだよね」「一緒にいると安心する」といったセリフは、彼の心に深く残るでしょう。

「自分だから選ばれている」という感覚は、男性に強い喜びを与えます。

あざと可愛いけれど押しつけがましくなく、彼にとって特別な存在だと意識させられるテクニックです。 いかがでしたか？

今回は、「男性に刺さるあざと可愛い褒め方」についてご紹介しました。

言葉に思いをのせることで、恋はより温かく、楽しいものへと変わっていきます。

あなたもぜひ、次のデートで試してみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部