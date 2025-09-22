

King & Prince

King & Prince2人体制で初となるドームツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』（10月22日発売）のBlu-ray & DVDより、初回限定盤の特典映像「MCダイジェスト」Teaserが22日、YouTubeで公開された。

【動画】公開されたKing & Prince、Blu-ray & DVD初回限定盤の特典映像ティザー

最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」が８月6日(水)にリリースされ、史上初17作連続セールス30万越えとなり、オリコン週間シングルランキング１位（8/18付）を獲得したKing & Prince。昨年（2024年10月26日〜）全国9都市で開催されたアリーナツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜」の追加公演として、今年(2025年5月10日〜) 38万人を動員し開催されたドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray & DVDが10月22日に発売。また、先日公開した「I MY ME MINE」パフォーマンス映像はアイドルの枠を超えた振り幅や常に挑戦、表現力を追求している彼らのパフォーマンス力に多くのコメントが集まった。

そして9月22日20時には『King & Prince LIVE TOUR 24-25 Re:ERA in DOME』のBlu-ray & DVD 初回限定盤の特典映像「MCダイジェスト」TeaserがYouTubeにて公開。MCダイジェストは、2024年10月26日〜開催されたアリーナツアーと追加公演のドームツアーを含む全37公演のMCを厳選したダイジェスト映像。各公演の名場面MCから、Harajukuから誕生した城ノ内くんとたけやんのMCまで漏れなく収録し、前代未聞の3時間越えの超特大ボリュームになっている。