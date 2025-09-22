厳選5名店で弾丸ぼんじり！12年ぶりの焼き鳥を求めて聖地へ！：YOUは何しに日本へ？
日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。
空港で声をかけたのは、アメリカから来た日本語ペラペラのキヨシ・ケーシーさん（30歳）。母が日本人、父がアメリカ人のハーフで、12年ごぶさたの母方の親戚に会いたいと、3日前に大学で修士号をもらい、速効で第2の故郷に里帰りした。
日本で食べたいものは、ズバリ “ぼんじり”（焼き鳥）。アメリカにはない代物だ。
他の焼き鳥も美味しいが、どうしてもぼんじりのことが頭から離れないキヨシさんは、大学で勉強中も「ぼんじりの味をずっと考えてた！」そう(笑)。ぼんじり巡りについていきたいとお願いすると、快諾してくれたので密着決定！
数日後の午後3時、新宿三丁目で再会すると、「今日はぼんじりの大冒険に行きます！」と、ハイテンション！ 朝食も昼食も食べずに我慢したので、腹ペコだ。
12年前に初めて食べた思い出の店は閉店になっていたが、代わりに焼き鳥店が多い新宿で店を厳選。さあ、レッツゴーぼんじり！
1軒目は、口コミで評判の高い「鳥田むら」。1947年創業、昭和の趣を残す老舗で、店内に入ったキヨシさんは「結構いい雰囲気。昔っぽくていい感じがする！」とご満悦。
人気メニューは、焼き鳥6本セット（味噌だれねぎまレバーなど）と鳥雑炊だが、注文したのは、もちろん「ぼんじり（塩）3つ」だ。
まずはじっくり眺め、色味も確認。口に運ぶと、まさしく12年前のあの美味しさ！
「柔らかくて口の中で全部溶けちゃう。コレうまい。これで幸せ。おじさんが働いて温泉入る感じと同じ」と例え、感無量。
キヨシさんは、子どもの頃は年に1回来日していた。帰省すると、おじいちゃんが「餃子の王将」や「𠮷野家」など、ジャパニーズグルメを教えてくれたそう。
中でも衝撃的だったのが、ぼんじり。おじいちゃんのお気に入りフレーバーが塩味で、ぼんじりは、まさにおじいちゃんとの思い出の味なのだ。キヨシさんは、味が変わらないように水だけを飲みながら、2分で3本完食した。
満足して店を出ると、いきなりダッシュするキヨシさん。なぜそんなに急ぐのか…なんと「ぼんじり色々食べて、韓国に行きます」というではないか！ 親戚と一緒に韓国で3泊してから、万博にも繰り出すそう。というわけで、韓国行きフライトまであと3時間15分、新宿滞在リミットは残り1時間半しかない。
ダッシュで到着した2軒目は、渋い佇まいの「焼き鳥萬太郎」。創業32年、昭和レトロの雰囲気が大人気の焼き鳥居酒屋で、牛すじの煮込みなども人気だ。
注文したのは、当然ぼんじり（塩）3つ。焼き鳥を焼く店員さんに、「ぼんじりとは鶏の尻尾の付け根あたりについている、ぷりっとした三角形の肉だ」と教えてもらった。しかも、1羽から少量しかとれない希少部位で、「鶏肉のトロ」と称されるほどジューシー。
キヨシさんは、前の店とはまた違う味に「このぼんじりは皮に近い。食感とジューシーさがいいね。同じ部位を使っているのに、店によって味や食感が違うのが面白いね。まさに新しい冒険だ！」と舞い上がる。もちろん酒なしで、水を飲みながら2分で完食した。
店を出ると、次は空港へ？ と思いきや、「早く食べたい、まだお腹空いた！」（笑）。猛ダッシュで乗り込んだのは、3軒目の「とり処」、そして4軒目の「新宿 ばーる」。ここで新宿滞在リミットは、30分に。
しかし、まだまだ足りない！ ダッシュで向かった5軒目は、「地鶏割烹 おはじき新宿」。隠れ家感たっぷりのこちらは、創業18年、あのグルメ漫画「美味しんぼ」にも掲載された名店だ。
人気メニューは、地鶏の唐揚げや特製塩つくねだが、キヨシさんはもちろん、「ぼんじり3本、塩で！」。
注文を待つ間、隣の席のお兄さんに「このお店、よく来ますか？」と話しかけると、なんとたまたま帰省していた店主の息子さんだった。しかも店主の娘さんは店員として働いていて、とてもアットホームな店だ。
届いたぼんじりは、甲州地どりなどをたっぷり使用したぼんじり。ジューシーで、噛むほどに旨みが口に広がる。「ここは完ペキ！ やっぱり焼きの技術は本当に奥深いね。じっくり丁寧に火を入れてるから、鶏本来の旨みが感じられる、ウマい」と感激する。
「日本は、どんな食材でも余すことなく調理しようという文化がある。食の世界にはまだ知らない次元がある。そういう心意気って本当に素晴らしい！」とキヨシさん。店主も、キヨシさんの理解の深さをとても喜んでくれた。
滞在リミットまで3分ということで、残念ながら名店を巡る「弾丸ぼんじり」はここまで！「いろんないいお店があって、日本は面白かった。本当に最高だった！」とご満悦のキヨシさん、今度はもっとゆっくり食べにきてね〜！
