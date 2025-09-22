歌舞伎俳優の市川團十郎さんの呼びかけで信州で10年以上続いている森林再生活動の「ABMORI」。



来年度からは木曽郡・木曽町で行われることになり21日、キックオフイベントが開かれました。



「よし、ここで穴に入れて」



子どもたちが土かぶせる

小学生

「埋めすぎた」

團十郎さん

「大丈夫」



木曽町三岳のおんたけロープウェイのスキー場近くで行われた「ABMORI in きそまち」のキックオフイベント。





歌舞伎俳優の市川團十郎さんが長女の「ぼたん」さん、長男の「新之助」さんと訪れ、地元の小学生などおよそ70人と共に、カラマツの苗木、「100本」を植えました。市川團十郎さんの呼びかけで2014年から続いている森林再生活動の「ABMORI」。当時、妻の小林麻央さんのサポートでこの活動が始まりました。昨年度までは下高井郡・山ノ内町の志賀高原で行われ、全国から参加したのべ「1万人」ほどの手でおよそ7万本が植樹されました。市川團十郎さん「志賀高原では10年前から植樹をし、ほぼ植え終わったと。今までは苗木を購入して何万本も植えてきたが今回木曽は苗木から育てていこうということで」21日は、2年後の植樹を見据えて、カラマツの種まきも行われました。参加した小学生「みんなと協力して、苗木も植えられたから未来にもつなげられて良かった」市川新之助さん「種を最初から植えるとか初めてのことが多くて、ABMORIのいつも来ている感じとはまた別の雰囲気で楽しかった」市川團十郎さん「（木曽は）伊勢神宮に奉納するような重要な木、多様性のあるところだと思っていたので、存在として木曽の山の中では御神木になるような木々や、またはABMORIのような新しくつくっていく森という多様性の部分で目指すではなく、続けることが大事だと感じた」木曽町での活動は来年度から本格的に始まり、10年かけて およそ2万本のカラマツを植える計画です。