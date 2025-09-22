WHITE SCORPIONが10月22日にリリースする2ndミニアルバムのタイトルが、『Corner of my heart』に決定。また、同作のジャケット写真も公開となった。

本情報は、9月20日に生配信された“3rdワンマンライブ『連撃』直前ニコ生特番”内にて発表されたもの。メンバーのCHOCOは「2nd MINI ALBUMのタイトル「Corner of my heart」には“心の角”を曲がる勇気が未来を変える！、そんなメッセージが込められています。新たな一歩を踏み出す作品に仕上がってきていますので楽しみに待っていて下さい。」とタイトルに込められた思いを伝えた。

また、ジャケット写真はキラキラと反射するアルミの背景をバックに撮影されており、あらゆる方向から光を受けて輝くWHITE SCORPIONのメンバー達の強い意志が感じられるものに仕上がっている。MOMOは「こちらのジャケットですが、私達がキラキラした光りに包まれていますが…実はこの光はスコピストの皆さんからの声援をイメージしていて、私達はみんなの応援があってこそ輝けているというコンセプトになっています。」と解説した。

なお、WHITE SCORPIONは9月23日に3rdワンマンライブ『連撃』を開催する。

（文=リアルサウンド編集部）