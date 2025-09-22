¡Ö¤³¤ï¡Á¤Ã¡×¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ôà¹â³Û¤ÊÃó¼ÖÎÁ¶âá¤Ë¥À¥¦¥óÀ£Á°¡Ä¾×·â¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤³¤ê¤ã¹â¤¤¡×¡ÖÄ¹»þ´ÖÄä¤á¤¹¤®¡×¡Ö±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇË²õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
´Ý°ìÆü°Ê¾å¡¢Ãó¼Ö¤·¤¿·ë²Ì¡Ä
¡¡¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÝ¸¶¿µÆó(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃó¼Ö¾ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ï¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤Î¼«»£¤ê¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£1Ëç¤Ë¤ÏÎÁ¶âÉ½¼¨²èÌÌ¤Ë¡ÖÎÁ¶â¤Ï20650±ß¤Ç¤¹¡×¤Î¿ô»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ë¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÆþ¸Ë»þ¹ï¡¡9·î20Æü16:44¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡¢½Ð¸Ë¤¬ÍâÆü¤Î21Æü»þÂæ¤Ç¤¢¤ë¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÅìµþ¤Ç¼Ö°ÜÆ°¤Ï¤Û¤Ü¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÅÔ¿´¤Ï¡Ä¡×¡Ö·»µ®¡¢¤³¤ê¤ã¹â¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¹â¤¤¤È¸À¤¦¤è¤êÄ¹»þ´ÖÄä¤á¤¹¤®¡×¡ÖÃó¼Ö¾ì¤³¤ï¡Á¤Ã¡×¡Ö±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇË²õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¶âÌµ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ³Ø³ä»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£