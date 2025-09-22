銃撃され死亡した、トランプ大統領に近い活動家の追悼イベントが行われ、20万人以上が集まりました。

トランプ大統領「チャーリー・カークは過激化した冷酷な怪物によって殺害された」

日本時間22日朝、トランプ氏に近いチャーリー・カーク氏の追悼イベントが開かれました。

■熱狂的なトランプ支持者 “8000万円”かけ改装した車も

その前日。会場周辺には、トランプ大統領の写真でラッピングされたバスがありました。

コネティカット州から トランプ氏の支持者

「カーク氏をたたえるために4000キロ以上走ってきた。34時間かかったよ」

中を見せてもらうと…。

トランプ氏の支持者

「見ての通り、ここにトランプ大統領。これはアメリカの大統領、トランプだよ。これはトランプの帽子」

8000万円かけて改装されたという車内は、トランプ大統領のグッズで埋め尽くされていました。

さらに、イベント開始13時間前には…。

参加者

「入れたらラッキーです」

「この時間でもね」

会場に入ろうと、すでに長蛇の列が。先頭にいた人は…。

最前列に並ぶ参加者

「（現地時間）午後4時半頃から並んでいます」

なんとイベント開始の18時間前から並んでいました。

続々と集まる、熱狂的なトランプ支持者たち。それは夜が明けたあとも続きました。

■“関係悪化”マスク氏の姿も 肩を寄せ合い…

アメリカメディアによると、およそ7万人が収容できる会場に、20万人以上がつめかけたという今回の追悼イベント。

会場には、トランプ大統領との“関係悪化”が取り沙汰されているイーロン・マスク氏の姿も。この日は、肩を寄せ合い笑顔で話し合っていました。

トランプ政権の中枢メンバーが追悼の演説をする壇上には防弾ガラスが設置されるなど、厳戒態勢がしかれたイベント。

保守派の活動家カーク氏が銃弾に倒れてから、10日あまり。カーク氏の妻は…。

■「容疑者を許す」とカーク氏の妻 トランプ氏は…

カーク氏の妻

「容疑者を許します。憎しみへの答えは、憎しみではありません」

涙ながらに、容疑者を「許す」と口にしました。その後に登壇したのは…。

記者

「トランプ大統領がついにステージ上に姿を現しました。会場はきょう一番の盛り上がりを見せています。割れんばかりの歓声、熱気につつまれています」

トランプ大統領

「カーク氏は敵対者を憎むことはなかった。 彼らの幸福を願っていた。そこが私とカーク氏との違いだ。私は敵を憎み、彼らの幸福など望まない。申し訳ない」

「敵を憎む」と言い切ったトランプ大統領。さらに…。

トランプ大統領

「暴力の大半は左派からくる」

いまだ容疑者の動機が明らかになっていない中、カーク氏殺害の責任は「極左」にあると非難。保守派の結束を呼びかけました。

カーク氏の死により浮き彫りになる、アメリカの政治的な分断。その溝はさらに深まっています。