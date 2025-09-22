◇パ・リーグ ソフトバンク0―1オリックス（2025年9月22日 みずほペイペイD）

ソフトバンクが今季8度目、今月2度目の3連敗を喫した。3連戦前には15勝3敗2分けと得意としていたオリックスに本拠でまさかの3連敗。今季11度目の零敗で今季5度目の同一カード3連敗となった。2位・日本ハムがデーゲームでロッテに敗れたため、優勝マジックは1つ減って「6」に。ゲーム差は2.5で変わらず、最短優勝決定日は26日となった。

“お得意様”相手に本拠でまさかの結果となった。今季11度目の先発マウンドに上がった大津は、6回まで97球を投げ5安打5奪三振無失点と力投を見せ試合をつくった。

だが、0―0で迎えた8回。3番手でマウンドに上がった松本裕が、先頭の杉本に3球目の低めのスライダーを泳ぎながらも左翼席に運ばれ、ついに先制点を奪われた。

打線は相手先発右腕・エスピノーザの前に6回まで散発4安打で無得点。7回からは無安打で最後まで得点を奪うことはできなかった。この日、4月12日に出場登録を抹消されて以来163日ぶりに出場選手登録され「2番・DH」でスタメンに名を連ねた柳田は、見逃し三振、空振り三振、四球、一ゴロと3打数無安打だった。