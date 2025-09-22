「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）

阪神は終盤に勝ち越しを許し、３連敗を喫した。

二回は先頭で、佐藤輝が元阪神の青柳から３９号となるソロを放つなど先制。さらに四回はこの日昇格した前川が、左中間への適時二塁打で２点目を挙げた。

しかし先発の才木が五回につかまった。先頭の山田から連打され、味方の失策も絡んでこの回２失点で同点に追いつかれた。六回に、北村恵の痛烈なピッチャー返しが右足首を直撃。治療後に再びマウンドへ戻ってきたが、投球練習を行ったが続投を断念。５回１／３を２失点で１３勝目は持ち越しとなった。

代わって１死三塁から畠が緊急登板。オスナを二ゴロ、山田を遊飛に打ち取ってピンチを切り抜け、９試合連続無失点とした。

勝ち越しを許したのは２−２で迎えた八回。ドリスがマウンドに上がり、２死までテンポ良くアウトを奪った。しかし続くオスナの打席で大飛球ファウルの直後に、左翼スタンドへソロを献上。手痛い一撃を浴びてしまった。

また四回の守備から森下翔太外野手が途中交代。第２打席を終えた後に左肩を気にするそぶりを見せていただけに、状態が気がかりだ。