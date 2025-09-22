¡Ö²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡×¤Þ¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¹¤ëÀèÀ¸¤â¡ÄÊÝ¸î¼Ô¤ä½»Ì±¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ö³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤È¤Ï¡©
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª ÊÑ¤ï¤ëÀèÀ¸¤ÎÆ¯¤Êý¡×¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ½éÅùÃæÅù¶µ°é¶É¤Î»³ÅÄÂÙÂ¤¤µ¤ó¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤ÏËÄÂç
¡ÖÀèÀ¸¤Î»Å»ö¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¼ø¶È¤äÀ¸³è»ØÆ³¡¢Éô³èÆ°¤Î»ØÆ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼ø¶È¤Î½àÈ÷¤ä¶µºà¤Å¤¯¤ê¡¢¥Æ¥¹¥ÈÌäÂê¤ÎºîÀ®¤ÈºÎÅÀ¡¢²ñµÄ¤ä¸¦½¤¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈºîÀ®¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñ¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤ÎÄ´ººÂÐ±þ¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î»öÌ³¿¦¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó3ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡×¤Þ¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¹¤ëÀèÀ¸¤â¤ª¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ëÀèÀ¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶µ°é¤Î¼Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¶µ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÀèÀ¸¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¤Î²þÀµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢³Ø¹»¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÀèÀ¸¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡Ø½½Ê¬¤Ê¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤È¡ØÀèÀ¸¤Î¶ÈÌ³¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡Ù¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Î³ÎÊÝ¡×¤Ï¡¢Ã±¤ËÀèÀ¸¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶µºà¤Î°õºþ¤Ê¤É¡¢ÀèÀ¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»Ù±ç°÷¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÃ¤Ë»Ù±ç°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤¬ÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¬ÀèÀ¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤Ë¶ÈÌ³¤ò¸«Ä¾¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»¤äÀèÀ¸¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤ò3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Ø¹»°Ê³°¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¶ÈÌ³
¡¦³Ø¹»¤Î¶ÈÌ³¤À¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÀèÀ¸¤¬Ã´¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¶ÈÌ³
¡¦¶µ»Õ¤Î¶ÈÌ³¤À¤¬¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤¬²ÄÇ½¤Ê¶ÈÌ³
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Ø¹»°Ê³°¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¶ÈÌ³¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ç¤Î¸«¼é¤ê³èÆ°¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÅÐ²¼¹»»þ¤ËÂç¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëÌò³ä¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀèÀ¸¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Êü²Ý¸å¤«¤éÌë´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¸«²ó¤ê¤ä»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬·Ù»¡¤ËÊäÆ³¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤ÎÏ¢ÍíÄ´À°¤âÀèÀ¸¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤âÃÏ°è¤ÎÊý¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä
°ìÊý¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è½»Ì±¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢À®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø¹»¤Î±¿±Ä¤ËÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ø³Ø¹»±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºë¶Ì¸©¤Î¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³Ø¹»±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¤È³Ø¹»¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³ÅÄ¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡È¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¡É¤Ç¤¹¡£ÁÐÊý¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë³Ø½¬À®²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢ÅÐ²¼¹»»þ¤Î¸«¼é¤ê³èÆ°¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¡£°ìÊý¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ï¹»Æâ¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ä®²ñ¤ä»Ò¤É¤â²ñ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¾ðÊó¤ò³Ø¹»¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æþ³Ø´Ö¤â¤Ê¤¤1Ç¯À¸¤Î¸«¼é¤ê¤äµë¿©½àÈ÷¡¢À¶ÁÝ¤Ê¤É¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬Ã´¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬ËèÆüÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÄê»þÂà¶Ðweek¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èº£½µ¤ÏËèÆüÄê»þ¤Çµ¢¤í¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤â·×²èÅª¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹»Æâ¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ùÆ¸¤¬ÃÏ°è³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¡¦ÀèÀ¸Êý¤ÈÊÝ¸î¼Ô¡¦ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬Ï¢·È¡¦¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ø¹»¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡ÖÀèÀ¸¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Â¼¾å¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¼±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª ÀèÀ¸¤ÎÆ¯¤Êý¡É¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¿ù±º¤Ï¡È³Ø¹»¡¢ÀèÀ¸Êý¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¡ª¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢»³ÅÄÂÙÂ¤¤µ¤ó¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
