ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ鉱工業製品価格（8月）
予想 N/A 前回 0.7%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 0.3%（原材料価格指数・前月比)
22:45
NY連銀総裁、加中銀副総裁、英中銀ピル氏、ECBレーン氏、BIS・ECB・SUERF共催「金融政策枠組み」討論会出席
23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（9月）
予想 -15.2 前回 -15.5
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
国連安全保障理事会、臨時会合開催
23日
1:00 ナーゲル独連銀総裁、イベント講演
ミランFRB理事、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催イベント講演
3:00 ベイリー英中銀総裁、ロンドンスクールオブエコノミクス（LSE）主催イベント講演
世界経済フォーラム「持続可能な開発インパクト会議（SDIM）」（NY、26日まで）
※予定は変更されることがあります。
