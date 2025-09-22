女子プロゴルフで国内ツアー１４勝の有村智恵（フリー）が２２日、横浜市内で行われたヤマハのゴルフ新製品発表会に出席した。

同１勝の永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）、下部ツアー３勝の中村香織（Ｅａｓｔ ｇｏｌｆ ｓｃｈｏｏｌ）とともにトークショーに参加。有村はすでに試した新製品のドライバーについて「コントロールショットして思い通りの球が打てて、球が強かったのですごい興奮した。食いつきの良さ、打感の感覚が求めてるものがきた」とアピールした。

新アイアンは「安定感がすごい。これならツアーを戦える」と２週前の国内メジャー、ソニー日本女子プロ選手権で投入。昨年４月に双子の男児を出産し、今年４月にツアー復帰後３戦目で初めて予選突破を決めた。それでも「予選通過を喜んでるかと言うと、逆に悔しさの方が強い。今週はもっと上を目指して頑張る」。今季自身最後のレギュラーツアー出場となる予定のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン（２６〜２８日、宮城・利府ＧＣ）に挑む。

３７歳のベテランには大きな野望がある。「最大の目標は来年の全米女子オープンに出たい。会場のリビエラＣＣは米ツアー時代にずっとお世話になった。この大会だけはどうしても出たい思いが（開催が）決定した時からある。そこに向けて全力で頑張りたい」。来春の予選会を突破し、ママとして海外メジャー挑戦を見据えた。