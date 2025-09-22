WBA世界バンタム級休養王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が22日までに更新された元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。WBC世界バンタム級王座決定戦として噂されるWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）と元WBAバンタム級王者の井上拓真（29＝大橋）との一戦について言及した。

那須川と拓真の一戦が実現に向けて交渉中であることを9日、米専門メディア「ボクシング・シーン」が報じた。

両者の対戦について堤は「すごい技術の勝負になると思うし、面白いと思う」と語り、拓真の勝利を予想した。

「ボクシングに転向して数年で拓真とこういう状況になってる那須川選手にすごくヤバいと思う」と未だ無敗の“キックボクシングの神童”を称えながらも「ポイント差はつかないと思うけど、駆け引きの中でボクシングの幅が全然違う印象。さすがに拓真が勝つと思う」と説明した。

さらに「願望としても拓真に勝ってほしい。俺以外には負けてほしくない」と拓真への特別な思いを吐露した。

「井上拓真はずっと追いかけてきた存在だし、ずっと強いボクサーであってほしい」と語った。