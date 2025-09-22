◇プロ野球パ・リーグ オリックス 1-0 ソフトバンク(22日、みずほPayPayドーム)

本拠地でオリックスとの4連戦に挑んでいるソフトバンク。3戦目となるこの日は完封負けを喫し、3連敗となりました。なお同日に2位・日本ハムがロッテに敗れたため、優勝マジックは「6」となっています。

先発マウンドにあがったのは直近3試合で無失点、18イニング連続の無失点を継続している大津亮介投手。この日も味方の好守備に助けられながら、三者凡退の立ち上がりとします。さらにその後も好投を継続。4回まで4イニング連続の三者凡退としました。

5回には先頭・頓宮裕真選手に、この日初のヒットとなる2塁打を浴びるも、後続を打ち取り無失点にしのいだ大津投手。続く6回にも、2アウトから連打で1、3塁のピンチを招くも、オリックスの得点を許しませんでした。

そんな大津投手の好投に応えたいソフトバンク打線でしたが、対するオリックスの先発・エスピノーザ投手の前に得点ならず。2回からは2イニング連続で得点圏にランナーを送り、5回からは2イニング連続で満塁の好機をつかむも決定打が出ませんでした。これでソフトバンクは直近3試合で6度の満塁をつくるも、いずれも無得点という結果になっています。

大津投手は6回を投げ終えて降板。7回も2番手・藤井皓哉投手が無失点に抑えます。しかし8回、3番手の松本裕樹投手が、先頭・杉本裕太郎選手の一発を浴び、オリックスへ先制を許しました。

ヘルナンデス投手が9回を無失点に抑えて、1点差のまま迎えた9回裏。オリックスの4番手・才木海翔投手の前に、先頭・牧原大成選手が暴投の間に振り逃げで出塁に成功します。続く海野隆司選手が送りバントを決め、ランナーを2塁に進めるも、その後は快音ならず。完封負けで3連敗となりました。