こういうの探してた！（歓喜）【niko and ...】カジュアル派さんにおすすめ♡「2WAYベスト」

秋のカジュアルなスタイリングをもっとシャレ見えさせたい！ そんなおしゃれさんに向けて今回は【niko and ...（ニコアンド）】から、エッジのきいたデザインが光る2WAYベストをリコメンド。ベストとしてもミニドレスとしても着られる絶妙な着丈のデニムベストはカジュアルコーデの可能性を広げつつ、上級者見えする着こなしを楽しめそう。スタッフさんの着回し術とあわせて、ぜひ参考にしてみて。

ヴィンテージライクな風合いがモードなデニムベスト

【niko and ...】「2WAY OVER CAMISOLE」\8,500（税込）

前後2WAYで着られて、着回し力を高める工夫がちりばめられたこちらのデニムベスト。ヴィンテージライクな風合いのデニム素材が、一点投入でカジュアルコーデをモードでハンサムな雰囲気に見せてくれそうな一着です。肩ストラップは長さを柔軟に調節できるベルトデザインを採用しているため、着丈のアレンジも楽しめます。

前後2WAYでミニ丈のジャンパードレス風にアレンジ

スタッフさんも「着回し力抜群の2WAYアイテム」と、こちらのベストをプッシュ。ファスナーがあしらわれた面を表に着て、ミニ丈のジャンパードレスのようにスタイリングしています。裾にかけて広がるフレアシルエットが女性らしく、ボリューミーなハイカットスニーカーやブーツと合わせれば華奢見えも狙えそうです。

同系色のジーンズに重ねたセットアップ風コーデ

白のTシャツにフレアジーンズという夏に着慣れた上下に、ジーンズと同系色のベストを重ねるだけで、ひと癖ある秋のカジュアルコーデが完成。ウエストまわりにゆとりを持たせたシルエットのおかげで、パンツとのレイヤードも着膨れ感なく着こなせそうです。全4色展開なので、セットアップ風コーデを前提に手持ちのジーンズの色に合わせて選ぶのもGOOD。

上下に開くダブルジップデザインで印象変化も

ブラウンの秋らしいフェミニンなワンピースに大胆にデニムベストをオン。上下に開くダブルジップデザインを活かしてファスナーの開きを調節するだけで、ガラリと印象を変化させられるのも着回し力を高めているポイントです。袖まわりにもゆとりがある分、ボリューム袖とも好相性。1枚でも着映えするアイテムの新たな表情を引き出してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ