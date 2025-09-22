10月11日より日本テレビ系で放送がスタートする間宮祥太朗と新木優子のW主演ドラマ『良いこと悪いこと』のポスタービジュアルが公開された。

参考：原菜乃華×間宮祥太朗にとって“自分らしさ”とは？ “声優”共演で改めて感じた互いの魅力

本作は、『こんなところで裏切り飯』（中京テレビ・日本テレビ系）のガクカワサキが脚本を手がけるノンストップ考察ミステリードラマ。

「あなたは、いい子ですか？ わるい子ですか？」。同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために……。事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。容疑者は同級生。真犯人は誰なのか。

小学生のときはクラスのリーダー的存在で「キング」と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ一児の父・高木将を間宮、高木の同級生で「どの子」と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子を新木がそれぞれ演じる。

公開されたポスタービジュアルでは、“同級生たち”13名が、ブルーシートの前でそれぞれの「小学生の写真」を持つ何やら不穏さを漂わせている。実は手に持つ「小学生の写真」は、俳優本人と役柄を掛け合わせAIを利用し生成した“小学6年生の写真”となっている。

「学校創立50周年を迎える2025年に、みんなでタイプカプセルを掘り起こそう」。第1話で登場するのは、東京郊外で小さな塗装会社を営む高木将（間宮祥太朗）34歳。小学生の頃はクラスのリーダー的存在で、みんなの憧れの的。その名をもじって、みんなから「キング」と呼ばれていた。そんな高木も今ではすっかり丸くなり、地元で家業を継ぎながら、2歳上の妻・加奈（徳永えり）と小学4年生の娘・花音（宮崎莉里沙）を養う普通のパパ。22年前に校庭に埋めたタイムカプセルのことなんて、とっくの昔に忘れていたのだが……。

約束のタイムカプセルを掘り起こすため、22年ぶりに母校に集まった元6年1組。高木と仲の良かった武田敏生（水川かたまり）、専業主婦の土屋ゆき（剛力彩芽）、美容師になった豊川賢吾（稲葉友）、居酒屋を経営する桜井幹太（工藤阿須加）、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）もいる。当時担任だった大谷（赤間麻里子）は、今や校長先生だ。そして、みんながこの日、会うのを一番楽しみにしていた猿橋園子（新木優子）。美人記者としてテレビや雑誌で大活躍の園子に、武田や桜井は「俺のこと覚えてますか!?」と大はしゃぎするが……。

掘り起こしたタイムカプセルには、22年前に描いた「みんなの夢」の絵が入っていた。それぞれが、自分の描いた絵を見て懐かしむ。桜井は「消防士」の絵、武田は「空を飛ぶ」絵。「高木くんは何描いたの？」と聞かれた高木は、慌てて絵を隠し……。

誰が入れたのか、タイムカプセルの中に卒業アルバムが1冊。何気なくページをめくる高木は、6年1組のページを見て絶句。高木を含めた6人の顔写真が、無残に塗りつぶされているのだ。「なぜこの6人が？」と首をかしげる一同。しかし、高木だけは、塗りつぶされた6人の共通点に心当たりがあった……。そしてその夜、6人のうちの1人が、謎の死を遂げる。

タイプカプセルを発端に始まる連続殺人事件。標的は、園子と因縁のある6人。真犯人の正体、そしてその目的とは。殺されたくない高木と疑われたくない園子が、真相を突き止めるべくバディを組む。

（文＝リアルサウンド編集部）