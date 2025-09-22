¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡ÙÂè0ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡¥¢¥¥é¤È¥È¥ï¥µ¤¬°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹·è¿´¤ò¤¹¤ë
¡¡MBS¡¿TBS·Ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡×ÏÈ¤Ë¤Æ9·î25Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¤Î¥×¥í¥íー¥°¡¦Âè0ÏÃ¡ÖÄ«¤ò¤³¤³¤í¤Ë¡¢°ì¡¢Æó¤È¿ô¤¨¤è¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§P.A.WORKS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥¯゙¥ì¡Ù10·î¤è¤êÊüÁ÷¡¡¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÀÐÀîÍ³°Í
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢P.A.WORKS¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¤È°¦¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦É±¿À¥¢¥¥é¤¬Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ë¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤³¤È¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£Ì²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥¢¥¥é¤Î´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¡£¹ñ¤ÏÇÑ¤ì¡¢OWEL¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅý°ìµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡£·ëº§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤·¤¤¡È¥¨¥ë¥·ー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤«¤éÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢Ø³Á³¤È¤¹¤ë¥¢¥¥é¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ï¥µ¤È¹ó»÷¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥æ¥¦¥°¥ì¤¬¸½¤ì¡¢·ëº§¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¥¢¥¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥ï¥µ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¥æ¥¦¥°¥ì¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ»Ãæ¡¢2¿Í¤Ï¿·»þÂå¤Î°¦¤Î·Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°¦¤ÎÍ¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢Éã¿Æ¤Î¿ÆÍ§¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦É±¿À¥¢¥¥é¡£Èà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÏÎø¿´¤ò´ó¤»¤ëÆ±µï¿Í¡¦²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Ä¹Ç¯¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²Æ±Á³¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ï¥µ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¿ÊÅ¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«Æü¡¹¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥ï¥µ¤â¥¢¥¥é¤Î¤³¤È¤ò°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿»ö¤ÇÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¥È¥ï¥µ¤ËË¬¤ì¤¿´íµ¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ã¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë»ö¤Ë·è¤á¤ë¥¢¥¥é¡£¥È¥ï¥µ¤â¥¢¥¥é¤È¤ÎÆ±µï10¼þÇ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦É±¿À¥¢¥¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¥é¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÆ±µï¿Í¡¦²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¤â·èÄê¡£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ÏßÀÅÄ°ì¤¬Ã´Åö¤·¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¸ø¼°ÌµÎÁÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥Þ¥¬¥Ý¥±¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ10·î3Æü¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¡ÊËè½µ¶âÍË¹¹¿·¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë