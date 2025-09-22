「台風19号」進路定まらず

気象庁によりますと、非常に強い台風１９号は、きょう（２２日）午後６時現在、日本の東を北東へ進んでいます。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

台風の中心は、



あす（2３日）午後６時には日本の東で強い台風

中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



あさって（2４日）午後３時には日本のはるか東

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



2５日午後３時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２６日午後３時には日本の東で

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



２７日午後３時には日本のはるか東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



の予想となっています。

「台風18号」はどこに？

大型で猛烈な台風１８号は、きょう（２２日）午後６時にはバシー海峡にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。



中心の気圧は９０５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は８０メートルとなっています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

台風18号 八重山地方は高波に警戒を 沖縄本島地方と宮古島地方は高波に注意を

台風の中心は、



あす（２３日）午前６時には南シナ海

中心の気圧は９００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は６０メートル、

最大瞬間風速は８５メートル



あす（２３日）午後６時には南シナ海

中心の気圧は９００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は６０メートル、

最大瞬間風速は８５メートル



あさって（２４日）午後３時には非常に強い台風で南シナ海

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



２５日午後３時にはベトナム

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



２６日午後３時にはラオスで熱帯低気圧に変わり

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル



が予想されます。

非常に強い台風第１８号の影響で、八重山地方の沿岸の海域では、２３日にかけて大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。



また、先島諸島では、２３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも十分注意してください。



［波の予想］

２２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



２３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



２４日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

２２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 １５メートル（２５メートル）

八重山地方 南東の風 １６メートル（３０メートル）



２３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 南東の風 １５メートル（２５メートル）

八重山地方 南東の風 １５メートル（２５メートル）



［防災事項］

沿岸の海域は、八重山地方ではうねりを伴い大しけとなっています。２３日にかけてうねりを伴う高波に警戒してください。



沖縄本島地方と宮古島地方はうねりを伴いしけています。２４日にかけてうねりを伴う高波に十分注意してください。



先島諸島では、台風と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなるため、２３日にかけて強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。



八重山地方では、２３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



宮古島地方では、２３日にかけて落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

今後の気象情報に注意してください。