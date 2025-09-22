（台北中央社）中央気象署（気象庁）は22日午後、強烈台風（台湾基準）台風18号について勢力はすでにピークに達しているとし、東部・台東、南部・屏東、高雄、台湾本島最南部・恒春半島を対象に発表されている陸上台風警報は、早ければ23日午前に解除するとの見方を示した。



台風18号は同日午後5時現在、台湾本島最南端、ガランピ（鵝鑾鼻）の南約270キロの海上を、時速19キロから23キロに速さを変えながら、西北西に進んでいる。中心気圧は900ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は58メートル、最大瞬間風速は73メートル。中心から半径320キロ以内が風速13.9メートル以上の強風域。



同署の林伯東予報官は午後5時半ごろの記者会見で、今後は台風の勢力が強まることはなく、横ばいかやや弱まる見込みだと説明。南シナ海に入った後に弱まり、中国大陸に上陸した後は弱まるペースがさらに速くなると述べた。



