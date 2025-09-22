BMSG第3のボーイズグループ“STARGLOW”プレデビューシングルのMV公開！デビューショーケースも決定
STARGLOWのプレデビュー曲「Moonchaser」のMVが公開された。
■夢の体現者として輝きながら踊る幻想的な作品
STARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した第3のボーイズグループ。
9月22日にデジタルリリースされた「Moonchaser」は夢を追いかけ、限界を超え、仲間とともに輝く未来へ向かう情熱を歌ったプレデビューにふさわしい疾走感のある楽曲だ。
今回公開されたMVは、STARGLOWの5人が夢の体現者として輝きながら踊る幻想的な作品。物語は、誰かの夢が叶う瞬間に抱いた悔しさから始まり、やがてスポットライトを浴びた5人が、夢見た世界へと誘われていく。
そして月明かりの下にいたはずの彼らは、気づけば月そのものへと歩みを進め、やがて“誰かの光”となるために星となり月へ向かう。
ただの夢ではなく、夢を掴んだ5人がSTARGLOWとしてあらたな物語を紡ぎ出す姿を、美しくも洗練された光で描き出した。
■プラネタリウムで記者会見を開催
STARGLOWは、プレデビューとなる9月22日、記者会見を開催。
記者会見はグループのコンセプトでもある届きそうもない星に手を伸ばすがごとく壮大な夢を追いかけ続け、大きな夢を叶えにいくことを忠実に表現するため幻想的なプラネタリウムで実施。
プラネタリウムに投影されたSTARGLOWメンバー5人のデビュー前の映像をオープニングで遡りながらこれからグループとして活動するうえでの覚悟と決意を中心にSKY-HIとともにトークセッション形式で語っていった。
記者会見内では、デビューショーケース『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』が2026年1月31日、2月1日に神奈川・横浜BUNTAIで開催することを発表。STARGLOWオフィシャルファンクラブ「B-Town＜Architect＞」では、チケットの最速受付が開始となった。
さらにSTARGLOWは9月27・28日に開催される『BMSG FES’25』に出演することも決定した。
■リリース情報
2025.09.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Moonchaser」
■イベント情報
『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』
[2026年]
01/31（土）神奈川・横浜BUNTAI
02/01（日）神奈川・横浜BUNTAI
■関連リンク
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/