25周年を迎えたアミュプラザ長崎「人気ベーグル専門店が初上陸」季節限定メニューも《長崎》
長崎市のアミュプラザ長崎が21日、25周年を迎えてパワーアップしています。
発酵バターとザラメを合わせた看板メニューに、スパイスの効いた衣で揚げたチキンカツをサンドしたベーグルも。
アミュプラザ長崎の本館1階に22日にオープンしたベーグル専門店「RABBIT BAGELS」。
京都が本店で、これまで大阪や福岡に出店していますが、長崎には初上陸です。
午前10時のオープンから行列ができていました。
最初に買った人は…。
（大村市から）
「チョコレートやほうじ茶、めんたいこ、6個(買った)。(以前食べて)おいしくて、長崎にできると聞いたので、早々に買いに来た」
店にはオリジナルブレンドの北海道産の小麦、沖縄産の塩、きび砂糖を使ったベーグル15種類、サンド8種類が並んでいます。
なかでもおすすめは、期間限定の「ほうじ茶マロン」。
生地に京都宇治のほうじ茶を練りこみ、大粒のマロンとペーストをあわせています。
（藤田智子アナウンサー）
「ほうじ茶の香りとマロンの優しい甘味が、口いっぱいに広がる。
歯切れもよくて食べ答えがあるし、パンというよりスイーツにような感じ」
（RABBIT BAGELS 中井 美伽さん）
「私たちは主に地元の方をメインに売っている。ぜひ地域の皆様に愛されるようなベーグルを目指しているので、来てもらいたい」