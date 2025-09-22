長崎市のアミュプラザ長崎が21日、25周年を迎えてパワーアップしています。

発酵バターとザラメを合わせた看板メニューに、スパイスの効いた衣で揚げたチキンカツをサンドしたベーグルも。

アミュプラザ長崎の本館1階に22日にオープンしたベーグル専門店「RABBIT BAGELS」。

京都が本店で、これまで大阪や福岡に出店していますが、長崎には初上陸です。

午前10時のオープンから行列ができていました。

最初に買った人は…。

（大村市から）

「チョコレートやほうじ茶、めんたいこ、6個(買った)。(以前食べて)おいしくて、長崎にできると聞いたので、早々に買いに来た」

店にはオリジナルブレンドの北海道産の小麦、沖縄産の塩、きび砂糖を使ったベーグル15種類、サンド8種類が並んでいます。

なかでもおすすめは、期間限定の「ほうじ茶マロン」。

生地に京都宇治のほうじ茶を練りこみ、大粒のマロンとペーストをあわせています。

（藤田智子アナウンサー）

「ほうじ茶の香りとマロンの優しい甘味が、口いっぱいに広がる。

歯切れもよくて食べ答えがあるし、パンというよりスイーツにような感じ」

（RABBIT BAGELS 中井 美伽さん）

「私たちは主に地元の方をメインに売っている。ぜひ地域の皆様に愛されるようなベーグルを目指しているので、来てもらいたい」