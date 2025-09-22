猫ちゃんがしっぽで飼い主さんの手をぺちぺちしてくるから、止めてみたところ…。とても楽し気な2人の掛け合いが微笑ましいと、SNSで注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3.8万再生を突破し、「わかる笑たまにそれで遊んでる笑」「ガブリされないの羨ましい笑」といった声が寄せられています。

【動画：猫がしっぽでぺちぺちしてくるので止めてみた結果…】

しっぽで飼い主さんをぺちぺち

TikTokアカウント「今日のオロイズ」に登場したのは、ハチワレ猫の「オロチ」ちゃん。飼い主さん宅で「イズチ」くんと一緒に暮らしている、保護猫の女の子です。

仕事をしようとしたら腕にもたれかかってきたり、パパさんの足の間でくつろいだり。そんな甘えん坊のオロチちゃんはこの日、しっぽでパパさんの手をぺちぺちしてきたのだとか。そこでパパさんがしっぽを止めてみたところ、「止められたにゃ！？」と驚いた表情で振り返ってきたといいます。

しっぽを止めてみたら…

ところが、オロチちゃんはパパさんが遊んでくれていると思ったのか、止められても楽しそうにしっぽをふりふりしていたそう。しっぽを見ても何だか嬉しいのが伝わってきて、とっても微笑ましいです。

ちなみに飼い主さんいわく、オロチちゃんはどこを触られても怒らないのだとか。ただ、やりすぎるとガブッと噛みついて来ることがあるようなので、ちょっとした緊張感を味わいながら楽しんでいるといいます。

私のしっぽが止められるかにゃ？

しっぽをふりふりするオロチちゃんの正面にママさんが回り込んだところ、「止められるなら止めてみるにゃ！」といった表情で見つめてきたのだとか。大好きなパパさんと遊べて幸せそうな、オロチちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて2100件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。パパさんとオロチちゃんの楽しそうで微笑ましい光景を見て、見ているこちらまで楽しくなりました。

投稿を見た視聴者からは、「ワイパーみたいでかわいい」「うちの猫にもやりますw やりすぎると猫パンチ&甘噛みしてくるんですよね」「子供の頃飼い猫でやった事ある」「やりすぎたら思いっきり殴られました」など、さまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「今日のオロイズ」では、オロチちゃん・イズチくんの仲睦まじい姿などが多数投稿されています。

オロチちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「今日のオロイズ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

