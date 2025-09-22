NGT48¤ÎÏÂÉ÷Èþ¿Í¡¦¿ùËÜ Ë¨¤¬20ºÐµÇ°¤Î½é¿åÃå¡ª¡Ö¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ùËÜ Ë¨
NGT48¤Î»°´üÀ¸¡¦¿ùËÜ Ë¨¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤â¤¨¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤40¹æ¡Ù¤Ç¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡7·î¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿"¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó"¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡ª¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¼«Á³ÂÎ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£°ÂÆÞÌî¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©
¿ùËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°Æü¤ÎÌë¤ÏÁá¤¯¿²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±óÂÁ°¤Î¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¢¤Þ¤êÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÅöÆü¤Ï¡¢ÏÂ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íá°á¤òÃå¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡ÖÏÂÉþ¤¬»÷¹ç¤¦¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¿åÃå¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
¿ùËÜ¡¡1Ç¯È¾Á°¡¢ÍÎÉþ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢20ºÐ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿åÃå¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤ë¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£Æ±´ü¤ÎËÌÂ¼Í¥±©¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¿ùËÜ¡¡»£±Æ¤Î1¥õ·î¤°¤é¤¤Á°¤«¤éÀ°ÂÎ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ»ÑÀª¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Ê¢¶Ú¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ÏÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿ùËÜ¡¡ÀèÆü¡¢¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤¢¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤ÆÂÎ·Á´ÉÍý¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤À¤·¡¢ÌòÎ©¤Ä¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£3µé¤È2µé¤ò°ì½ï¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2µé¤Ï°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃÎ¼±¤È¤«¤â»î¸³ÈÏ°Ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î»ñ³Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð°û¿©Å¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¿ùËÜ¡¡¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤«¤â¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÈNGT48¤Ï¤ªÊÆ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÀ¶È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤Ë¤âÀ¸¤«¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½NGT48¤Ç¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿ùËÜ¡¡¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¥¥ã¥é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÍá°á¤òÃå¤¿¤é¡ÖÍá°á¤òÃå¤é¤ì¤Æ¤æ¤«¤Ã¤¿¡¢¤æ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¿ùËÜ¡¡¸åÇÚ¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±´ü¤äÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É......¡£½Ð¿È¤Ï¡©
¿ùËÜ¡¡Ä¹Ìî¤Î°ÂÆÞÌî¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¿å¤â¤¤ì¤¤¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î¥ï¥µ¥Ó±à¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«´Ñ¸÷Âç»È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥ï¥µ¥Ó¤ÏÂç¾æÉ×¡©
¿ùËÜ¡¡¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É¡¤Ë¥Ä¡¼¥ó¤È¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¥À¥á¤Ç¡£¤Ç¤â´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½7·î¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¿ùËÜ¡¡¼Â´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¼ò¤ÏÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡©
¿ùËÜ¡¡¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÈÂ²¤È°û¤àÍ½Äê¤Ç¡¢Êì¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÇã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ùËÜ¡¡Î¾¿Æ¤â¤ª¼ò¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿°û¤â¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ï¡©
¿ùËÜ¡¡20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈNGT48¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¿ùËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á3´üÀ¸¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÇÚ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄÂ¼Ä¾»Ò¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü¿ùËÜ Ë¨¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤â¤¨¡Ë¡¡
2005Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹166Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡á¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¡
¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¥«¥é¡¼¡á²«ÎÐ¡õ¿å¿§¡¡
ÆÃµ»¡á¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¡
¼ñÌ£¡á°¦¸¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¡¡
¡»NGT48¤Î»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø´õË¾Îó¼Ö¡Ù¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@moe_sugimoto07¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@mocchan0717¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@mocchan_717¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº