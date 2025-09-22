東京都世田谷区で今月１日、韓国籍の衣料品販売業バン・ジウォンさん（当時４０歳）が刃物で切られて殺害された事件で、警視庁は２２日、殺人容疑で逮捕した交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）をストーカー規制法違反と邸宅侵入の両容疑で再逮捕した。

発表によると、パク容疑者は８月２９〜３０日、バンさんの港区の自宅マンションの共用部に７回侵入したほか、事件当日にバンさんが仕事で訪れていた現場周辺を約５時間うろついた疑い。

さらに８月２９日以降、バンさんに無料通信アプリで「つらい」「感謝している」などと８件のメッセージを送信したほか、電話を２回かけた疑いもある。調べに対し、「メッセージの送信と電話はしたが、それ以外については黙秘します」と供述しているという。

パク容疑者は８月２３日に韓国から来日し、バンさん宅に滞在していた。同２９日未明、別れ話でトラブルとなり、警視庁三田署に「連絡も接近もしない」とする上申書を提出した。

しかし、２９日午後５時頃から３０日午前７時頃までの間、７回にわたってバンさんのマンション内に侵入。エレベーターに乗る様子が防犯カメラに映っていた。同庁は、バンさんと接触しようとしたとみている。

事件は１日午後１時半頃に発生。パク容疑者は世田谷区の現場から羽田空港に逃走したが、警察官に国際線の出発ロビーで発見され、２日に逮捕された。

◇

パク容疑者は、バンさんのマンションの住人が開錠したオートロックをすり抜ける手口で、侵入を繰り返していたという。「共連（ともづ）れ」と呼ばれるこの手口は、８月に神戸市のマンションのエレベーター内で住人の女性（当時２４歳）が刺殺された事件でも使われた。

住民としてできる対策はないか。防犯やストーカー対策に詳しい拓殖大の守山正名誉教授（犯罪学）は、〈１〉エントランスに入る時は周囲を見渡す〈２〉見知らぬ人がいれば先に鍵を開けてもらう〈３〉マンション内ですれ違う人とは目を合わせ、声を出してあいさつする――ことを勧める。「すり抜けを許せばマンションの安全が脅かされる。住民全体で防犯意識を高める必要がある」と指摘する。

◇

東京地検は２２日、パク容疑者をバンさんに対する殺人罪で東京地裁に起訴した。