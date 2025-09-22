＜お母さん、また？＞何度も同じ話を聞かされていたけど「えっ、もしかして」娘がハッとさせられたこと

あなたの周りに同じ話を繰り返す人っていませんか？ 「その話、前に聞いたよ～」と最初は笑って返せるものの、何度も繰り返されるとゲンナリしますよね。今回は筆者が実際に体験した、加齢とともに同じ話を繰り返すようになった母のエピソードをご紹介します。

実は私も同じ話を繰り返してない……！？

母と娘だから同じ話を何度でも我慢して聞くことができますが、他人様だとこうはいかないですよね。母とのやり取りを通して、こうした気づきをもらえたように思います。

【体験者：50代女性・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

FTNコラムニスト：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。