Æó¸«ñ¥°ì¡¡ËÌÅç»°Ïººî¶Ê¤Î¿·¶Ê¡Ø¤³¤³¤í¤ÎÀ¼¡Ù¤ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÇ®¾§¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦Æó¸«ñ¥°ì¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤³¤¦¤È¤¦¤Ç¡ÖÆó¸«ñ¥°ì¡¡¤ä¤Þ¤Ó¤³¥³¥ó¥µ¡¼¥È£²£°£²£µ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¤ÎµÜºê¤ÈÅìµþ¤Î£²¤«½ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Öµã¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤Î¤Û¤«¡¢£¹·î£±£·Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÀ¼¡×¤Ê¤É£±£·¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¤ÏËÌÅç»°Ïº¤³¤È¸¶¾ùÆó¤¬ºî¶Ê¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Êì¿Æ¡¢Í§¿Í¡¢Éã¿Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤À¡£Æó¸«¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã¯¤«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È´¶¼Õ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¶Ê¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÆó¸«¤¬ËÌÅç¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¡Ö¤Ê¤ß¤ÀÁ¥¡×¤òËÌÅçËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¡£ËÌÅç¤«¤é¤Ï¡Ö²Î¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤ó¤À¤è¤È´¶¾ðÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æó¸«¤ÏËÌÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾®¤µ¤¤»ö¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£