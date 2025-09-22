ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの元リーダーで女優の山岸理子（26）が、約2年ぶり4冊目となる写真集「君しか知らない」（オデッセー出版）を11月19日に発売することが、このほど公式サイトなどで発表された。



【写真】昼も大胆！美背中を惜しげもなく露出

アイドルを卒業して以降、初の写真集。宮古島で行われた撮影では笑顔いっぱいの開放的姿を披露した。ただ、夜の撮影では大胆にシフトチェンジして大人の顔も見せている。自身のX（旧ツイッター）には夜のビーチで横たわり、ボリュームのあるボディと妖艶な表情を見せるカットや、ウエストに大きく切れ込みの入ったワンピース水着ではしゃぐカットなども掲載した。



山岸は「宮古島で二泊三日、朝から夜まで撮影しました！休日の日に、都会から離れて、宮古島であなたと過ごしたような写真集になっています」とまるで“2人きり”のような作品だと説明。「外でマシュマロを焼いたあと、サウナに入って、お散歩して和室で休憩して、海やプールで遊んで、、、。私がやりたいことを詰め込んで、今年の夏を大満喫しました」と撮影を振り返った。



さらに「その中でも今回の見所は、”夜の海”です！とても大人で艶やかな雰囲気になりました」と自ら強調。アイドル時代のやわらかい雰囲気の笑顔とはギャップのある大人ボディを見せつけ「朝の私から夜の私まで、『君しか知らない』姿をぜひあなたに見て頂きたいです！」とあざとくコメントした。



2023年11月につばきファクトリーを卒業してからは女優として活動を続けていた山岸。10月8日スタートのテレビ東京系ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」（水曜、深夜0･30）への出演も決まっている。



（よろず～ニュース編集部）