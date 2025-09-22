歌手の二見颯一が２２日、東京・江東区のティアラこうとうで「やまびこコンサート ２０２５」を行い、全１７曲を歌唱した。

披露した新曲「こころの声」（１７日発売）は、歌手・北島三郎が原譲二名義で作曲。二見が北島の「なみだ船」を番組でカバーしたところ、共演していた本人が絶賛したことでコラボが実現した。レコーディングでは付きっきりでアドバイスを受け「神様みたいな存在。ずっと夢の中にいる感じだった」と感謝した。

二見がデビューした２０１９年には、初めて会った北島に着物姿を「若旦那みてえだな」と評されたが「初めて着物じゃない姿でお会いして、そこから『二見ちゃん』と呼んでくださいました」。歌の助言は技術面より感情に寄り添ったもので「故郷に帰ったら、ありがとうって言えるお母ちゃんがいるだろう。それを一番に思いながら歌いな」と言われたことを明かした。

２歳から民謡に親しんだ二見は、幼い頃から「なみだ船」や「与作」をよく歌っていたという。ＮＨＫ・Ｅテレの人気アニメ「おじゃる丸」のオープニング曲で北島が歌う「詠人」も身近な存在で「お会いしても声を聞いても、なぜか自分の小さい頃を思い出す。僕にとって『ふるさと』みたいな感じの方です」と語った。

コンサートでは、米国のロックバンド・ブロンディが１９８０年に大ヒットさせた「コール・ミー」も英語で熱唱。１０００人の観客を魅了した。