±é²Î²Î¼êÆó¸«ñ¥°ì¡Ê26¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Æ¥£¥¢¥é¤³¤¦¤È¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆó¸«ñ¥°ì¡¡¤ä¤Þ¤Ó¤³¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÏËÌÅç»°Ïº¡Ê88¡Ë¤¬¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¸¶¾ùÆó¤È¤·¤Æºî¶Ê¤·¡¢17Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÀ¼¡×¤ò¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÏËÌÅç¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ß¤ÀÁ¥¡Ù¤òËÌÅçÀèÀ¸¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¦±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡£¸åÆüÀèÀ¸¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ÎÌóÈ¾Ç¯¸å¡¢¡ÖÆÍÁ³ÀèÀ¸¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¡ØÆó¸«¤¯¤ó¤Ë¶Ê¤ò¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¿¤ÇËÍ¤Ë¶Ê¤ò¡Ä¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
ËÌÅç¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ï19Ç¯¡£¤½¤Î»þ¤ÏÃåÊª»Ñ¤Ç¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¡È¼ãÃ¶Æá¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿ôÇ¯¸å¡¢ºÆ¤ÓÃåÊª»Ñ¤Ç²ñ¤¦¤È¡ÈÈÖÆ¬¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÍÎÉþ»Ñ¤Ç²ñ¤¦¤È¡ÈÆó¸«¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î²Î¤Ï´¶¼Õ¤Î²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤ò»×¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ï¡¢±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Î¸½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤¬¡¢Í¾¤ê¤Î¤³¤È¤«¤é¡ÖÈ¯Çä¤Þ¤Ç¼Â´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï±é²Î¡¢Ì±ÍØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÆâÆ£¤ä¤¹»Ò¡Ö¤Þ¤Ã¤Ô¤é¸æÌÈ¡×¡¢¥Á¥ç¡¼¡¦¥è¥ó¥Ô¥ë¡Ö¥à¥ë¥Þ¥ó¥Á¥ç¡¼¡ÊËº¤ì¤ÊÁð¡Ë¡×¡¢¥Ö¥í¥ó¥Ç¥£¡Ö¥³¡¼¥ë¡¦¥ß¡¼¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£¡Ö¥³¡¼¥ë¡¦¥ß¡¼¡×¤Ç¤ÏÍÙ¤ê¤âÈäÏª¡£¡Ö¶ì¼ê¤À¤·¡¢Ì¤´°À®¤Î¤â¤Î¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÀ¼¡×¤äÀÄ¿¹¸©Ì±ÍØ¡Ö½½»°¤Îº½»³¡×¡¢Ä¹ÊÔ²ÎÍØÏ²¶Ê¡Ö·èÅÍ¡¡¹âÅÄ¤ÎÇÏ¾ì¡×¤Ê¤ÉÁ´17¶Ê¤òÈäÏª¡£Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¡£