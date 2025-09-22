浦川翔平さんも登場！ながさきピース文化祭」ダンスパフォーマンスなど各地でイベント開催《長崎》
先週開幕した「ながさきピース文化祭」。
県内各地でさまざまなイベントが開かれています。
長崎市では、個性豊かなダンスが集結したイベントで盛り上がりました。
（日本舞踊）
しなやかな日本舞踊に、力強く軽快なストリートダンスなど、個性豊かなアクションで会場を盛り上げます。
長崎市のハピネスアリーナで21日に開かれたダンスイベント。
ながさきピース文化祭の一環で「長崎」「ピース」「祭り」をテーマに、約30のグループが参加しました。
スペシャルゲストとして登場したのは…
ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーで、長崎市出身の浦川 翔平さん。
「ながさきピース文化祭」のアンバサダーを務めています。
（THE RAMPAGE 浦川 翔平さん）
「いろんなつながりを作れるきっかけにもなればいい。老若男女、いろんな皆さんに長崎の文化を広げていきたい。
楽しんでダンスをやれば、自分の特徴だったりいろんなことに気づいたら、到達している未来が見えている」
グループの曲目に合わせて振付を覚え、みんなで踊りました。
会場はにぎわい、ダンス愛と熱気に包まれました。
一方、諫早市のいさはやアエル中央商店街で開かれたのは「ルノンマルシェ」。
“3世代で遊べるマルシェ” をテーマに、約30店舗が出店しました。
好きなパーツを組み合わせてオリジナルの雑貨を作るワークショップに、
こだわりのアクセサリーの販売も。
（諫早市から）
「少しむずかしい。楽しい」
（雲仙市から）
「アクセサリー大好き。初めて目にしたから、素敵と思った」
イベントは、多くの家族連れでにぎわいました。