胃腸炎で壊滅の一家、夫の奮闘伝わるタイムラインに9.7万いいね「旦那さんナイス」「お疲れさますぎる」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、いら☺︎3y👧👦＋10m🎀(@ddtwin_0728)さんの投稿です。

いら☺︎さんのお家はある日、ご主人さん以外みんな胃腸炎にかかってしまいます。そんな大変な事態にもかかわらず、ご主人はせっせと家族のお世話をしてくれて…。

旦那以外胃腸炎で壊滅の我が家



8:00

👨「洗濯干してくるわ」



9:00

👨「洗濯干してくるわ」



10:00

👨「洗濯干してくるわ」



11:00

👨「洗濯干してくるわ」



12:00

👨「洗濯干してくるわ」



13:00

👨「洗濯干してくるわ」

これは、頼りになり過ぎるご主人さんですごいですね！「洗濯物無限ループ」でもなんのその。家族が体調不良の中で、洗濯物を一日に何回も回すのは本当に苦労しますが、このようなユーモラスな一幕があると少し救われた気分になりますね。



この投稿には「ねぇもうお疲れ様すぎる そして旦那さんナイスすぎる…」「胃腸炎のときはペットシーツをフル活用すると良いですよ、、、枕に輪ゴムで留めて、嘔吐汚れ予防になるし、裏をセロハンテープで留めて防水シーツ代わり、汚れ物くるんだり」といったリプライがついていました。



頼りになる家族がいてくれるだけでとても心強いんだとあらためて思う投稿でした。

