【浦和・オーバルスプリント】武豊ガビーズシスターは8枠12番
9月23日（祝火）に浦和競馬場で行われる、テレ玉杯オーバルスプリント（Jpn3・3歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭が出走。休養明けのガビーズシスターは大外へ。交流重賞2勝のエートラックスはモレイラを迎えて9番から。地方からはさきたま杯2着のムエックスを中心にJRA勢を迎え撃つ。
1枠1番
ムエックス
牡7・54.0・張田昂
張田京・船橋
2枠2番
ジゼル
牝6・52.0・笹川翼
山中尊徳・船橋
3枠3番
ティントレット
牡4・54.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井
4枠4番
オメガレインボー
牡9・54.0・野畑凌
小久保智・浦和
5枠5番
ハッピーマン
牡3・52.0・坂井瑠星
寺島良・栗東
5枠6番
ツーシャドー
牝6・52.0・福原杏
小澤宏次・浦和
6枠7番
ストライクオン
牡4・54.0・本田正重
山下貴之・船橋
6枠8番
トーセンサンダー
牡6・54.0・安藤洋一
小久保智・浦和
7枠9番
エートラックス
牡4・57.0・J.モレイラ
宮本博・栗東
7枠10番
サンライズフレイム
牡5・54.0・菱田裕二
石坂公一・栗東
8枠11番
アウストロ
牡5・54.0・秋元耕成
小澤宏次・浦和
8枠12番
ガビーズシスター
牝4・53.0・武豊
森一誠・美浦