9月23日（祝火）に浦和競馬場で行われる、テレ玉杯オーバルスプリント（Jpn3・3歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭が出走。休養明けのガビーズシスターは大外へ。交流重賞2勝のエートラックスはモレイラを迎えて9番から。地方からはさきたま杯2着のムエックスを中心にJRA勢を迎え撃つ。

JRAからは4頭

1枠1番

ムエックス

牡7・54.0・張田昂

張田京・船橋

2枠2番

ジゼル

牝6・52.0・笹川翼

山中尊徳・船橋

3枠3番

ティントレット

牡4・54.0・矢野貴之

荒山勝徳・大井

4枠4番

オメガレインボー

牡9・54.0・野畑凌

小久保智・浦和

5枠5番

ハッピーマン

牡3・52.0・坂井瑠星

寺島良・栗東

5枠6番

ツーシャドー

牝6・52.0・福原杏

小澤宏次・浦和

6枠7番

ストライクオン

牡4・54.0・本田正重

山下貴之・船橋

6枠8番

トーセンサンダー

牡6・54.0・安藤洋一

小久保智・浦和

7枠9番

エートラックス

牡4・57.0・J.モレイラ

宮本博・栗東

7枠10番

サンライズフレイム

牡5・54.0・菱田裕二

石坂公一・栗東

8枠11番

アウストロ

牡5・54.0・秋元耕成

小澤宏次・浦和

8枠12番

ガビーズシスター

牝4・53.0・武豊

森一誠・美浦