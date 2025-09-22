【12星座別】今月の恋愛運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
9月22日〜10月22日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡
【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ
日常のなかにあるやさしさが、恋愛運アップのカギ。身近な場所で恋が芽生えそう♡
【おうし座】4/20〜5/20生まれ
フリーの人は、友だちが恋の仲介役になってくれそう！カップルは、一緒になにかを作ったり、新しい趣味を始めるのがおすすめ。
【ふたご座】5/21〜6/21生まれ
自然体な魅力で愛されモードに突入♡ 好きな彼といい感じの人は、おうちデートや手料理でのおもてなしをしてみて。
【かに座】6/22〜7/22生まれ
なにげない会話が盛り上がる相手に注目してみて。ちょっとした返信をするだけでも、関係が進展しそう！
【しし座】7/23〜8/22生まれ
一緒にいて安心する人に惹かれるとき。年上の人や、落ち着きのある人を求めちゃいそう。
【おとめ座】8/23〜9/22生まれ
今期の愛されモテ運No.1！あなたがその場にいるだけで、周囲の注目や好意をひとり占めできちゃいそう♡
【てんびん座】9/23〜10/23生まれ
精神的な深いつながりがもたらされる恋愛運。深い話をすることで恋が進展するかも♡
【さそり座】10/24〜11/22生まれ
友情と恋愛の境界線が、よくも悪くも曖昧になる星回り。関係性に白黒つけず流れに身を任せて！
【いて座】11/23〜12/21生まれ
キャリアウーマン的な魅力が恋愛運に火をともす時期。一生懸命な姿がモテにつながる予感♡
【やぎ座】12/22〜1/20生まれ
恋のチャンスは新しい出会いから！行動範囲を広げることが恋愛運アップの秘訣♡
【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ
珍しく人肌やぬくもりを求める時期。顔見知りの相手と恋に発展しちゃうかも！
【うお座】2/19〜3/20生まれ
人間関係が濃密になる今期は、恋愛面も充実。モテすぎるがゆえの誘惑には注意！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni