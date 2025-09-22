【12星座別】今月の恋愛運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

9月22日〜10月22日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡

【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ

日常のなかにあるやさしさが、恋愛運アップのカギ。身近な場所で恋が芽生えそう♡ 【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【おうし座】4/20〜5/20生まれ

フリーの人は、友だちが恋の仲介役になってくれそう！カップルは、一緒になにかを作ったり、新しい趣味を始めるのがおすすめ。 【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【ふたご座】5/21〜6/21生まれ

自然体な魅力で愛されモードに突入♡ 好きな彼といい感じの人は、おうちデートや手料理でのおもてなしをしてみて。 【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【かに座】6/22〜7/22生まれ

なにげない会話が盛り上がる相手に注目してみて。ちょっとした返信をするだけでも、関係が進展しそう！ 【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【しし座】7/23〜8/22生まれ

一緒にいて安心する人に惹かれるとき。年上の人や、落ち着きのある人を求めちゃいそう。 【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【おとめ座】8/23〜9/22生まれ

今期の愛されモテ運No.1！あなたがその場にいるだけで、周囲の注目や好意をひとり占めできちゃいそう♡ 【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【てんびん座】9/23〜10/23生まれ

精神的な深いつながりがもたらされる恋愛運。深い話をすることで恋が進展するかも♡ 【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【さそり座】10/24〜11/22生まれ

友情と恋愛の境界線が、よくも悪くも曖昧になる星回り。関係性に白黒つけず流れに身を任せて！ 【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【いて座】11/23〜12/21生まれ

キャリアウーマン的な魅力が恋愛運に火をともす時期。一生懸命な姿がモテにつながる予感♡ 【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【やぎ座】12/22〜1/20生まれ

恋のチャンスは新しい出会いから！行動範囲を広げることが恋愛運アップの秘訣♡ 【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ

珍しく人肌やぬくもりを求める時期。顔見知りの相手と恋に発展しちゃうかも！ 【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

【うお座】2/19〜3/20生まれ

人間関係が濃密になる今期は、恋愛面も充実。モテすぎるがゆえの誘惑には注意！ 【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

占ってくれたのは…