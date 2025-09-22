【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

顔見知りの相手と恋に発展しちゃうかも

珍しく人肌やぬくもりを求める時期。恋愛への意欲や関心も高まりそう。フリーの人は、新しい出会いより、顔なじみの中に“恋の種”が潜んでいる暗示。

片思い中の人は、相手との関係性が本格化する大事な局面。

2人の間にある“境界線”を越えて、踏み込む勇気を。カップルは、スキンシップをより大切にしてみて。