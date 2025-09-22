【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
顔見知りの相手と恋に発展しちゃうかも
珍しく人肌やぬくもりを求める時期。恋愛への意欲や関心も高まりそう。フリーの人は、新しい出会いより、顔なじみの中に“恋の種”が潜んでいる暗示。
片思い中の人は、相手との関係性が本格化する大事な局面。
2人の間にある“境界線”を越えて、踏み込む勇気を。カップルは、スキンシップをより大切にしてみて。
今月のLOVEラッキーデー
10/3、10/11
全体運もチェック！
新しい世界への扉が開くような星回り。行ったことのない場所、やったことがないジャンルにこそ、幸運やチャンスが隠れています。語学のレッスンや海外旅行も◎。固定観念にとらわれず、自由な発想でチャレンジを。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni