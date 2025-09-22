【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

恋のチャンスは新しい出会いから

行動範囲を広げることが恋愛運アップの秘訣。普段は行かない場所、いつもとは違うメンバーなど変わったシチュエーションに恋の火種が。

共感や共通点の多さより、違いや意外性がきわ立つ相手こそ本命候補です。

海外との関係が深い人ともご縁がありそう！カップルは、遠出のアウトドアデートが盛り上がります。