【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

スーパーモテ期♡ アプローチするなら今！

今期の愛されモテ運No.1！あなたがその場にいるだけで、周囲の注目や好意をひとり占めできちゃいそう。

意中の相手がいる人は今こそチャンス。駆け引きしたりせず、ストレートに思いを伝えて。

「愛の女神」はあなたの味方です。新しい出会いは、第一印象がすベて。ピンと来たならどんどん自分から積極的にアタックを。