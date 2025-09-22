【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
スーパーモテ期♡ アプローチするなら今！
今期の愛されモテ運No.1！あなたがその場にいるだけで、周囲の注目や好意をひとり占めできちゃいそう。
意中の相手がいる人は今こそチャンス。駆け引きしたりせず、ストレートに思いを伝えて。
「愛の女神」はあなたの味方です。新しい出会いは、第一印象がすベて。ピンと来たならどんどん自分から積極的にアタックを。
今月のLOVEラッキーデー
10/1、10/8、10/17
全体運もチェック！
恋愛運や美容運、金運いずれも絶好調のハッピーシーズン到来♡ 趣味や美容、スキルアップなど、自分磨きにお金を注ぐと、ちゃんとリターンがあります。相手からの愛の告白、お給料アップや臨時収入の可能性も大。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni