【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★☆☆

一緒にいて安心する人に惹かれるとき

フリーの人は、包容力があって、経済的にゆとりがある人に惹かれそう。年上の人や、落ち着きのある人を求めちゃいそう。

カップルは、お互いの収入や貯蓄プランなど、現実的なお金の話をしっかりするのが◎。未来のビジョンが明確になります。

プレゼント選びや食事のお店にもこだわって！相手を思う気持ちが伝わります。