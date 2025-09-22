【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
一緒にいて安心する人に惹かれるとき
フリーの人は、包容力があって、経済的にゆとりがある人に惹かれそう。年上の人や、落ち着きのある人を求めちゃいそう。
カップルは、お互いの収入や貯蓄プランなど、現実的なお金の話をしっかりするのが◎。未来のビジョンが明確になります。
プレゼント選びや食事のお店にもこだわって！相手を思う気持ちが伝わります。
今月のLOVEラッキーデー
9/27、10/16
全体運もチェック！
学び・発信・コミュニケーションに幸運が宿ります。SNSや言葉のやりとりを通して、新しい人間関係も広がりそう。あなたが話したことや書いたことが、誰かの心にちゃんと届きます。新しい勉強を始めるのも◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni