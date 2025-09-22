【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★☆☆

言葉のキャッチボールが恋愛運アップのカギ！

フリーの人は、LINEやSNSでのやりとりなど、なにげない会話が盛り上がる相手に注目してみて。ちょっとした返信をするだけでも、関係が進展しそう！

片思い中の人は、連絡の頻度が大事なときなので、忙しくてもこまめに連絡するのが吉。

カップルは、お互いの気持ちをきちんと伝えあうことで、さらに絆が強くなります。