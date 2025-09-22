【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
言葉のキャッチボールが恋愛運アップのカギ！
フリーの人は、LINEやSNSでのやりとりなど、なにげない会話が盛り上がる相手に注目してみて。ちょっとした返信をするだけでも、関係が進展しそう！
片思い中の人は、連絡の頻度が大事なときなので、忙しくてもこまめに連絡するのが吉。
カップルは、お互いの気持ちをきちんと伝えあうことで、さらに絆が強くなります。
今月のLOVEラッキーデー
9/25、10/12
全体運もチェック！
おうち時間を充実させることで、心が安定します。インテリアを変えたり、家族との時間を大切にすることも開運アクション。夜遅い時間の外出はなるべく控えて、自分らしくいられる場所でリラックスタイムをつくって。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni