【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
自然体な魅力で愛されモードに突入♡
アットホームな恋愛運。フリーの人は、地元が近い人や昔からの知りあいなど、安心感や親近感を抱く人に惹かれるかも。
好きな彼といい感じの人は、おうちデートや手料理でのおもてなしをしてみて。あなたのナチュラルな魅力が輝いて、一気に愛されそう！
カップルは、同棲や結婚など、将来の話をするのも◎。
今月のLOVEラッキーデー
10/10、10/19
全体運もチェック！
個性やセンスがキラキラ輝く1ヵ月。創作活動や自己表現にツキがあるので、SNSで発信したり、制作に没頭したりするとラッキーなことが続々起こっていきそう。趣味のイベントや集まりで人脈も広がります。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni