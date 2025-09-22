【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★★☆

自然体な魅力で愛されモードに突入♡

アットホームな恋愛運。フリーの人は、地元が近い人や昔からの知りあいなど、安心感や親近感を抱く人に惹かれるかも。

好きな彼といい感じの人は、おうちデートや手料理でのおもてなしをしてみて。あなたのナチュラルな魅力が輝いて、一気に愛されそう！

カップルは、同棲や結婚など、将来の話をするのも◎。