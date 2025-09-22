【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

自然体な魅力で愛されモードに突入♡

アットホームな恋愛運。フリーの人は、地元が近い人や昔からの知りあいなど、安心感や親近感を抱く人に惹かれるかも。

好きな彼といい感じの人は、おうちデート手料理でのおもてなしをしてみて。あなたのナチュラルな魅力が輝いて、一気に愛されそう！

カップルは、同棲や結婚など、将来の話をするのも◎。

今月のLOVEラッキーデー

10/10、10/19

全体運もチェック！

個性やセンスがキラキラ輝く1ヵ月。創作活動や自己表現にツキがあるので、SNSで発信したり、制作に没頭したりするとラッキーなことが続々起こっていきそう。趣味イベントや集まりで人脈も広がります。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni