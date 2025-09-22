【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

共通の友だちが恋のキューピッドに

恋愛運は上々。フリーの人は、友だちが恋の仲介役になってくれそう。飲み会やイベントなど、グループでの交流をプランニングしてみるのも◎。

片思い中の人は、アートや音楽、映画やお芝居など、クリエイティブなデートでラブラブモードに！

カップルは、一緒になにかを作ったり、新しい趣味を始めるのがおすすめ。

今月のLOVEラッキーデー

10/9、10/18

全体運もチェック！

自分自身のことに集中したくなるとき。美容やメイク、健康面など、自分磨きには最適な時期です。お部屋の掃除や、食生活の見直しをするのも開運アクション。ただし、無理は禁物！マイペースに取り組んで。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni