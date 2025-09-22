【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
共通の友だちが恋のキューピッドに
恋愛運は上々。フリーの人は、友だちが恋の仲介役になってくれそう。飲み会やイベントなど、グループでの交流をプランニングしてみるのも◎。
片思い中の人は、アートや音楽、映画やお芝居など、クリエイティブなデートでラブラブモードに！
カップルは、一緒になにかを作ったり、新しい趣味を始めるのがおすすめ。
今月のLOVEラッキーデー
10/9、10/18
全体運もチェック！
自分自身のことに集中したくなるとき。美容やメイク、健康面など、自分磨きには最適な時期です。お部屋の掃除や、食生活の見直しをするのも開運アクション。ただし、無理は禁物！マイペースに取り組んで。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni