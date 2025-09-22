離婚を告げた妻に「お願いだから…」すがり泣く夫に、妻の心が揺れた理由｜夫の裸が大公開されてしまった話【ママリ】

結婚して一年足らず、愛する夫と幼い子どもと送る穏やかな日々。そんな日常は、夫からの一通の告白によって一変した。エロサイトでのやり取り、裸の動画、そしてそれをばら撒くという脅迫。これは、夫の馬鹿げた過ちが引き起こした、夫婦の信頼と絆を揺るがす物語です。裏切り、絶望、そして再生への希望。一人の妻が、壊れた日常の中で見つけ出す答えとは。『夫の裸が大公開されてしまった話』をごらんください。

「もう離婚する」という主人公の言葉に、夫は膝から崩れ落ち、泣きながら謝罪します。しかし、主人公は夫を許すことができません。そんな中、夫は針のむしろであろう会社にも通い、自身の過ちと向き合い始めます。夫の真摯な姿を見て、主人公は「許せない」という気持ちと「もう一度支えたい」という気持ちの狭間で揺れ動くことになります。



夫が泣き崩れて懇願した「離婚だけは…」

私の離婚宣言に、夫はしばらく、ただ呆然としていました。そして、やがて、その場に膝から崩れ落ち、また泣き始めました。



「ヒカリ、ごめん。本当にごめんなさい」

「お願い、離婚だけは…」



夫は、私の足元にすがりつき、泣きながら何度も謝ってきました。今まで、こんなに情けない夫の姿を見たことはありませんでした。



「こんな馬鹿な俺に、もう一度やり直せるチャンスをください…」

「全部、俺が悪い。全部、俺が馬鹿だった…」



夫は、自分のしたことに向き合い、心から後悔している様子でした。でも、私の中では、もう夫を許すことはできませんでした。



「こんなこと、恥ずかしくて友達にも相談できないよ」



私は、そう言って、夫から顔を背けました。夫の馬鹿げた行動のせいで、私まで、こんな恥ずかしい思いをしなければならない。その事実が、私をさらに苦しめました。



一方夫は、あれだけ「行きたくない」と泣き崩れていた、針のむしろであろう会社に通い続けていました。

憔悴しきった夫の、いつもの「ただいま」

会社から帰ってくる夫の顔は、いつも憔悴していました。でも、夫は「ただいま」と気丈にふるまいます。



「大変だったんじゃないの…？」



私がそう尋ねると、夫は「大丈夫」と答えました。夫は、私のために、子どもたちのために、そして、自分自身のために、この過ちと向き合おうとしていると感じられました。



あまりにバカなことをした夫でも、すぐに嫌いになれるわけではありません。私は、夫の変わりように、少しだけ心を揺さぶられました。「許せない」という気持ちと、「もう一度支えたい」という気持ちが、私の心の中でせめぎ合う日々でした。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています



イラスト：きさらぎ

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）