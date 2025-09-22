大沢たかおは「一緒に戦ってほしい」『沈黙の艦隊 北極海大海戦』SCREENX予告＆CGメイキング解禁
今週26日に劇場公開される映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』。大ヒット実写シリーズの続編となる本作から、SCREENXスペシャル予告映像とCGメイキングスチールの一部が公開された。
【動画】映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』SCREENXスペシャル予告
本作の見どころのひとつが、極限までこだわり抜いたVFXとCG表現だ。北極のオーロラや氷塊のディテール、氷が砕け散る中で繰り広げられる潜水艦バトルが圧巻の迫力で描かれる。
正面と左右の3面・270度スクリーンに映し出されるSCREENXの上映が決定（全国20館で上映予定※変更の可能性あり）。観客は〈やまと〉のクルーとなったかのような没入体験が楽しめる。
海江田（大沢たかお）の操艦で北極の海を掻い潜っていく〈やまと〉の発令所が正面・左右に拡がり、まるで自分もクルーの一員として乗艦しているような感覚を体感できる。米原潜との激しい攻防戦や、氷の狭間をすり抜けていく〈やまと〉のシーンは想像をはるかに超える緊迫感が味わえるはず。
主演の大沢たかおは「お客さんにも一緒に戦ってもらいたい」と語り、「氷の下で戦うスリルや密閉感をエンターテインメントとして楽しんでいただければ」と期待を寄せた。
公開されたメイキングスチールでは、プレッシャーリッジ（氷丘脈）の氷塊が崩れ落ちる場面の制作過程を披露。吉野耕平監督の手書きストーリーボードには、迫りくる氷の脅威に立ち向かう〈やまと〉クルーの姿が描かれており、緻密なCGによる映像化の過程が明らかになった。
公開直前の特別企画として、前作ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』がフジテレビ系で地上波初放送されることも決定。25日、26日の二夜連続で、全8話を再編集した特別編に加え、本作の冒頭映像（約3分）を盛り込んだスペシャル版として放送される。
25日午後9時からは映画公式Xのスペースにてリアルタイムで同時潜航（=実況）を実施。中村蒼（副長／山中栄治役）、前原滉（ソナーマン／溝口拓男役）、松岡広大（IC員／入江覚士役）の〈やまと〉クルー3人が順次登場し、放送を見ながら、撮影時のエピソードや制作秘話、３人しか知らない座長・大沢の姿などを語る予定だ。
