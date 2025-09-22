元大相撲の横綱・若乃花でタレントの花田虎上（54）が22日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（後7・00）に出演。50歳を超えても衰えない食欲の理由について明かした。

大食い対決で両手に焼き鳥を持ち、わんぱくに食べ進める花田。対戦したギャル曽根から「わんぱくですね」と突っ込まれると、「わんぱく相撲出身ですから」と軽快に返した。

50歳を過ぎても食欲が落ちないといい、「現役力士には負けない」と豪語。「この歯のかむ力はまだまだ強いですから」と自信たっぷりに語った。

また、ギャル曽根に「お兄ちゃん、若い」と感嘆されると、「自分自身もちょっとトレーニングしてますし」と照れ笑い。「娘がゴルフやってるんで、それで一緒に僕が教えらえるトレーニングを一緒にやってるんですね。なので、ちょっと鍛えてますんで」と若さの秘けつも明かした。

番組内では娘と並んでトレーニングするために、自宅にマシン2台を設置したといい、収録当日の朝も5キロ走ってきたことが紹介されていた。

花田は10歳年下の倉実（くみ）夫人と08年に再婚し、長女・百華（わか）さん、次女・桃果（もか）さんの4人家族。前妻との間にも4人の子供がいる。