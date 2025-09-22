「受け入れられるわけがない」ばんばんざい、新メンバーについて語る動画に反響。「みゆぎしがいい」
男女2人組YouTuber・ばんばんざいは9月20日、YouTubeを更新。『新メンバーについて語りました』と題した動画を公開しました。
【動画】ばんばんざいの新メンバーについて
さまざまなパターンを考えて議論を進める2人。新メンバーに求める性格などを話していくうちに、みゆさんは「図々しいな」「図々しすぎてやっぱ無理だわ」と、謙虚な理由で新メンバーを迎えるつもりがないことを伝えました。
コメントでは「2人のトーク感もなにもかもやっぱ2人にしか動画で出せないと思う」「みゆぎしがいい 2人の空気感が大好き！！」「新メンバーいらない」「やっぱ2人のトーク面白いな」「元々完成されてるものとか人たちに入ってく勇気ないから声かけてくれた子すごい勇気ある」「元気で優しい女性スタッフさんいたらなとは思うかな みゆちゃんとの女性同士の絡みもみたいし」「新メンバーよりも、2人のままでコラボとか増やす方が嬉しいです！」と、さまざまな声が寄せられました。
「声かけてくれた子すごい勇気ある」ぎしさんとみゆさんはスイーツを食べながら、新メンバーについて話しています。過去に、メンバーになりたいと熱烈にアピールしてきた人もいたようで、理想のメンバー像について具体的な性格や役割を巡って意見を交換。「まずは前提、受け入れられるわけがないよね」としつつ、仮に迎え入れるとしたら「人柄」や「関係性」が大事という結論に至ったようです。
