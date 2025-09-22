Number_i¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²»³Ú¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëNumber_i¤ÎÂ¸ºß――2nd¥¢¥ë¥Ï゙¥à¡ØNo.Ⅱ¡ÙÁ´¶Ê²òÀâ
¡¡¤³¤ó¤Ê¤ÎNumber_i¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Âç¤¤¤Ë¾Ð¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿»¤é¤»¤Æ¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤»¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¡¢Ç»Ì©¤Ê40Ê¬¤¬¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£9·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Number_i¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤ò°ìÄ°¤·¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖGOD_i¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¡ÖNumbers Ur Zone¡×¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¹¥¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿Á´16¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤«¤é1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤À¡£¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ç±é¤¬Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Ç¡¢3¿Í¤¬ËÂ¤°°ìÊÓ¤ÎÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¶Ê¤ÎºÇ¸å¤È¼¡¶Ê¤ÎºÇ½é¤Î¥Üー¥«¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Í»¡¤À¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Î²ò¼á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤À¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é――¡£Number_i¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²»³Ú¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëNumber_i¤ÎÂ¸ºß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è
¡¡½ÐÈ¯Á°¤ò»×¤ï¤»¤ëOverture¡ÖIn-flight¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë³«Ëë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1¶ÊÊ¬¤Î²Î»ì¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÈNumber_i¡ÉÌ¾µÁ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¸«¤Ì¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦´üÂÔ´¶¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î»þ¤ò¹ð¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤Î¤è¤¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¥á¥¸¥ãーÄ´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤ÆàØÌÔ¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¸åÈ¾¤Ç´ß¤¬Æ©¤ÄÌ¤ë²ÎÀ¼¤Ç¡ÒI See a Light Floating Through The Night¡Ó¤È²Î¤¤¡¢¡Ò°ÂÄê¤·¤¿Èó¹Ô¡Ó¡Ò²¶¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÐÃù¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥ë¡¿º£²¿¥Þ¥¤¥ë¡©¡Ó¡ÒÇË¤ê¼Î¤Æ¤ëÃÏ¿Þ¡Ó¡Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»þ¤Ï¤³¤³¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤âßÚÎö¡£¥¢¥ë¥Ð¥à½øÈ×¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥ïー¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÈà¤é¤Ï²Î¤¦¤Î¤À¡£¡ÒÎ¥¤ì¤¿¼ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¦¤è¡Ó¡¢¤È¡£
ATAMI
¡¡9·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿YouTubeÇÛ¿®¡ØNumber_i - ¡ÈNo.Ⅱ¡É Performance Live Streaming¡Ù¤Ë¤ÆÆÍÇ¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¿ÀµÜ»û¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡ÖATAMI¡×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È3¿Í¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹³Ú¶Ê¡£¿ÀµÜ»û¤Ï¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤Ç¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖINZM¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê¡ÖINZM (Hyper Band ver.)¡×¡Ë¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÁ°¼Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤â¤Ã¤È¥¸¥ã¥º¤äR&B¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ò¤¢¤È¤Ë¤Ï°ú¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¿´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤È¤¤¤¦²Î¤¤½Ð¤·¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ò¹õ¾Ç¤²¤¿¥Èー¥¹¥È¡Ó¡Ò¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤¢¤Î¸÷·Ê¡Ó¡Ò¤¢¤ÎÆü¤Î¸å²ù¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢Ìá¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ø¤Î°¥½¥¤¬Éº¤¦¡£
Numbers Ur Zone
¡¡9·î15Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Number_iÌ¾µÁ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¡£Àè½Ò¤ÎYouTubeÇÛ¿®»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð°ÊÁ°¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Number_i¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤è¤¯¡È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡É¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²áµî¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»Â¿·¤Ê³Ú¶Ê·²¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤â¡¢¤¶¤é¤¶¤é¤È¤·¤¿Äã²»¤Ç¿¼¤ß¤ò½Ð¤¹Ê¿Ìî¡¢¥¨¥Ã¥¸¥Ü¥¤¥¹¤«¤é¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¤Þ¤Ç²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¿ÀµÜ»û¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Õ¥í¥¦¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ä´ß¤È¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¼«Í³¤Ê¥Üー¥«¥ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ±¤¯°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ±¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æºî¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢À±ºÂ¤À¡£¶õ¤Ë¿ôÉâ¤«¤ÖÀ±ºÂ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ãæ±û¤Ë3¤Ä¤ÎÀ±¤¬ÊÂ¤Ö¥ª¥ê¥ª¥óºÂ¤¬²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥é¥¤¥Çー
¡¡ÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖËë¥ÎÆâ¡×¤ÇÊª¸ì¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê¡£¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¸Ä¡¹¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥½¥í³Ú¶Ê¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÊ¿Ìî¡£¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀÚ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤òÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Á°È¾¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ò¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Î¤Ä¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹±©¿¥¤Ã¤Æ¡Ó¡ÒÀþÏ©±è¤¤¼ê·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¤¤¿¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ò·¯¡Ó¤È¤Î´Å¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢¡ÒÌÜ¤ËÆþ¤êÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤ë¤Ã¤Æ¤Í¤§ÌµÍý¡Ó¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Î¤Ê¤«¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ²±¤Ê¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£Ê¿Ìî¤Î¥Ï¥¹¥ー¤¬¤«¤Ã¤¿Ñ³¤¤²ÎÀ¼¤Ï¡¢º£ºî¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ÈÈ´·²¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¡Ò²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤éÌ´¤Þ¤Ç¡¿¤Þ¤Àµã¤¤¤Æ¤ó¤Î¡©²¶¤À¤±¡Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ß¤á¤¿¤¯¤Æ¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬¿´¤ÎÆâ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
LOOP
¡¡¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.O -ring-¡Ù¼ýÏ¿¤Î¼«¿È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¡ÖSQUARE_ONE¡×¤Ç¤ÏPUNPEE¡¢¡ØNo.Ⅰ¡Ù¼ýÏ¿¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖBye 24/7¡×¤Ç¤ÏKEEN¡ÊC&K¡Ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë³°Éô¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¿ÀµÜ»û¤Ï¡¢º£ºî¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖLOOP¡×¤Ç¤Ïtofubeats¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Êº£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Pecori¡¢MONJOE¡¢SHUN¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ£°ì¤³¤Î¶Ê¤À¤±¤À¡Ë¡£¥íー¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÈà¤Î²ÎÀ¼¡¢²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡Ò¸áÁ°2»þ¡Ó¤ÎÀÅ¤±¤µ¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢ÁÛ¤¤¾Ç¤¬¤ì¤ëÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤À¤¿¤À»þ´Ö¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡£¥Ñ¥ïーÁ´³«¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿´ÃÏ¹¥¤¯Ä°¤±¤ë°ì¶Ê¡£¤³¤Î¸å¤Î¡ÖGOD_i¡×¤Ø¤È¡¢¿ÀµÜ»û¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ç·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤â¤¤¤¤¡£
GOD_i
¡¡2025Ç¯Âè1ÃÆºîÉÊ¤Ç¡¢3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡£´ß¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç¡¢¶µ²ñ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¯¥ï¥¤¥¢¤ä¥ª¥ë¥¬¥ó¤ò´Þ¤á¤¿Áñ¸·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Á°¿Ê¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤ÏÌµ¤¯¤Æ¡¢Êª»ö¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë±¿¤Ð¤º¡Ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ë¡Ó¤è¤¦¤ÊÌµÎÏ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë»þ¡¢¿Í¤Ï¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÅ·¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ò¤ªÁ°¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¤ªÁ°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ó¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä°¤¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¿¼¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸À¡¢²áµî¤Î¥Ïー¥É¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¿·¶ÃÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
KC Vibes
¡¡Number_i¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¸ì¤é¤º¶Ê¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢º£ºî¤Î´ß¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¤Ç¤½¤ì¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢Èà¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì²ÄÇ½À¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿Èºî¶Ê¡¢¥®¥¿ー±éÁÕ¤â¼ê³Ý¤±¤¿Í¥¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤Î¡ÖRecipe¡×¤òÆÏ¤±¤¿´ß¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡£¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖKC Vibes¡×¤Ï¡¢Äã¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥Ô¥¢¥Î¤È¸¹³Ú´ï¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀµÞ¤Ê¥Üー¥«¥ë¤¬Ã²¤¯¤è¤¦¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½Å¡¹¤·¤¤°ì¶Ê¤À¡£¡Ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤É²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤·¡Ó¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÁêÅö¿¼¤¯¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©――¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤é¤½¤¦»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤«¤é¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤È¤¤¤¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤Î¤À¡£
Hard Life
¡¡¡ÖKC Vibes¡×¤Î¡Ò²¶¤¿¤Á¤½¤ó¤Ê¤ó¹Í¤¨¤ë²Ë¤â¤Ê¤±¤ê¤ã²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ó¤òÉ½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖTaboo¡×¤«¤é¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾µÁ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¡ÖHard Life¡×¤Ø¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Number_i¤Î³Ú¶Ê¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡£¡È¶ì¤·¤¤¿ÍÀ¸¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤´µ¡·ù¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¡¢3¿Í¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¥Üー¥«¥ë¤¬½Å¤Ê¤ëËÜ¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ëËèÆü¤òÌÀ¤ë¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤µ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤À¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
2OMBIE
¡¡¡ÖHard Life¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÒKick Snare¡Ó¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò¥ー¤Ë¡ÖKick Snare Man 2¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢¤½¤³¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö2OMBIE¡×¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤ËÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡È2¡É¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÁÉ¤ë¥¾¥ó¥Ó¡á¡Ö2OMBIE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºÆ¤Óµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤¿´ß¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¡£Ã¸¡¹¤È¿Ê¤à¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê²»¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Î¥¤¥º¤¬Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎËÁ¸±¿´¤¬¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ
¡¡Ê¿Ìî¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡×¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤â´Þ¤á¤Æ½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥âー¥É¡£¿©¤ÙÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬Â¿¿ôÊÂ¤Ö¤À¤±¤Ë¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶¯Îõ¤ÊÍÛ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¡ÖËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁû¤²¡ª¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¥Á¥åー¥ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£ËÁÆ¬¤Î¡ÖIn-flight¡×¤Ç¤Î¡È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡É¤Î¤¯¤À¤ê¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ÎÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£
i-mode
¡¡MONJOE¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê»É·ãÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö¥Á¥åー¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è (MONJOE Remix)¡×¤ËÂ³¤¡¢¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏNumber_i¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡Öi-mode¡×¡£Í×¤ÏÊª¸ì¤Î¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£Number_i¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤ì¤¿Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÆ»¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥°¥ëー¥×¤À¡£¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êª»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÈà¤é¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢Number_i¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Òi-mode¤Ê·¯¤ò¸«¤¿¤¤¡¿i-mode¤Ê·¯¤ò¸«¤¿¤¤¡¿i-mode¤Ê·¯¤È¤¤¤¿¤¤¡¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ó――¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Èi¡á°¦¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Èà¤é¤¬´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄ°¤½ª¤¨¤¿º£¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤Î¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë