ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê£µ£°¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡Ê£´£´¡Ë¤Î£µ¿Í¤Ç¤¹¡£
½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿À¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¤Îºß¤êÊý¤äÅöÌÌ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¡¢ÅÞ¤ÎºÆ·ú¤ò¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ïº®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¹ñ²ñµÄ°÷£²£¹£µÉ¼¤ÈÆ±¤¸¿ô¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÉ¼¤ò¤É¤ì¤À¤±³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè·î£´Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ç¿·ÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸©´Ø·¸¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£µ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°±¡µÄ°÷¤ÈÀ¶¿å¿¿¿Í»²±¡µÄ°÷¤Ç¡¢À¶¿åµÄ°÷¤Ï¿äÁ¦¿Í¤âÌ³¤á¤Þ¤¹¡£ÌÐÌÚ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºûÀîÇîµÁ½°±¡µÄ°÷¤È°æÌî½ÓÏº½°±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÁ¾º¬¹°Ê¸»²±¡µÄ°÷¤Ç¡¢¿äÁ¦¿Í¤âÌ³¤á¤Þ¤¹¡£